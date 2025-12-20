張麗善宣布陳璧君出任雲林縣副縣長 推動文化施政全面整合

▲縣長張麗善(左)宣布縣府文觀處長陳璧君(右)將出任雲林縣副縣長職務之榮耀。(記者劉春生攝)

【記者 劉春生／雲林 報導】雲林縣長張麗善二十日上午在斗六行啟紀念館，縣府辦理二O二五設計週主持頒獎典禮致詞中宣布中央在一一五年一月一日起，縣府增設副縣長一名，人選將由文觀處長陳璧君出任，籍今日活動會中先行宣布將在下週正式布達式，陳璧君處長出任三年以來青年才俊，相當活耀學士能力俱佳，把文觀處文化藝文推廣成果豐碩，獲得中央及文化部肯定，因此縣府在文觀處方面得來獎項甚多，給雲林縣不再是文化沙漠，帶來相當活耀與榮耀，提升地方藝文水準相當高，因此慣以來雲林廟宇參香香客變常客與觀光客，帶動雲林繁榮脾益甚大，因此張縣長特委以更上層樓副縣長更高階職務共同推動縣政發展。

▲ 陳璧君(右)重要的政策延續下去，未來不管是誰執政，好政策都不會因此中斷。(記者劉春生攝)

而陳璧君處長為道地水林鄉人，令尊陳國益生前當選雲林縣議員，並與當時縣議長張榮味搭配副議長之職服務地方，胞兄陳劍松曾當選過立法委員，縣長張麗善唯才適用，拔要陳璧君為雲林縣副縣長堪為適當人選。陳璧君表示:將出任雲林縣副縣長職務表示希望利用最後1年，把7年累積下來成果進行跨局處、全面性的整合，重要的政策延續下去，未來不管是誰執政，好政策都不會因此中斷。