張麗善就職7周年智慧治理 YunlinGPT、AI公文聯合啟動

（觀傳媒雲林新聞）【記者簡勇鵬／雲林報導】雲林縣長張麗善就職7週年暨雲林A公文×YunlinGPT 聯合啟航，今（24）日在縣府大禮堂盛大啟動智慧治理與行政創新領域再邁入全新里程碑；將以「AI公文×YunlinGPT×五大首長信箱 RPA＋AI 自動化流程」作為重要里程碑，持續推進「科技治理、智慧行政」與「AI 智慧城市 2.0」願景，攜手產業與科技夥伴，引領雲林邁向智慧、創新與永續的未來。

雲林縣長張麗善就職7週年暨雲林A公文×YunlinGPT 聯合啟航，今（24）日在縣府大禮堂盛大啟動，讓智慧治理與行政創新領域再邁入全新里程碑。（圖／記者簡勇鵬攝）

雲林縣政府今（24）日在縣府大禮堂盛大舉辦「縣長就職7週年—雲林AI公文× YunlinGPT 聯合啟航記者會」，象徵雲林縣在智慧治理與行政創新領域再邁入全新里程碑；同時特別邀請鴻海團隊分享其開發的「YunlinGPT」，同時與帝緯攜手發表公文 AI 系統與五大首長信箱RPA+AI流程自動化，現場並策展各單位的AI應用，展現跨領域技術整合的治理新模式。

張麗善AI啟動智領雲林，以智慧X數據、驅動縣政新治理。（圖／記者簡勇鵬攝）

雲縣府在縣長張麗善執政7年來，持續推動數位轉型、AI應用與公共安全建設，回應人口結構、產業競爭、氣候變遷與治理複雜化等挑戰；再者，雲林是非六都中唯一同時獲得ICF智慧城市社群認證，並實際參與 ICF 全球高峰會的地方政府，顯示其治理模式具備穩定性與可複製性。雲林亦在國際舞台展現成果，包括榮獲 WITSA 獎項的「守護者聯盟」數位醫療計畫，以及於 APICTA Awards 奪得銀牌的模組化智慧無人養殖船，成功將 AI 與感測技術導入農漁業。

張麗善指出，在行政賦能方面，與鴻海深化合作推出YunlinGPT，鴻海有算力、演算法打造的FoxBrain 大語言模型大腦，縣府提供去識別化的資料，讓這顆大腦升級為公文大腦；且透過AI應用真正走進公務體系本身，由計畫處統籌訓練了近九百多萬筆公文、四千三百筆法規與行政規範的資料，打造AI公文系統，從最實際的需求出發，導入智慧分派、公文知識庫檢索與 AI 例稿生成三大模組；讓新進同仁也能站在制度累積的肩膀上工作。

雲林縣在張麗善7年治理下獲獎項無數，也在國際舞台展現成果，包括榮獲 WITSA 獎項的「守護者聯盟」數位醫療計畫，以及於 APICTA Awards 奪得銀牌等諸多獎項。（圖／記者簡勇鵬攝）

張麗善表示，雲林全國首創「五大首長信箱 RPA＋AI 自動化流程」為民眾提供服務，透過AI智慧分文機制，系統能即時分析來信內容，自動判斷案件性質並分派至正確單位，同步完成案件建檔與資料紀錄，並在資安落地部署的前提下，確保民意資料安全無虞，過去人工分文時間由每件約三分鐘，現在縮短至二十秒，大幅提升案件處理效率，這不是單一工具，而是一整條行政流程的再設計。

張麗善說，另外建置稅務地政智慧型服務機，提供多項即時查詢與申辦功能，讓服務不再受時間與地點限制；在公共安全治理方面，警察局建置AI巡防指揮中心，結合影像辨識即時反應；水利處推動智慧防汛平台，環保局建構環境智慧決策系統，使治理從事後處理轉向事前預判，並連續五年獲得智慧城市獎項肯定；在農業、教育與社區領域，縣府推動氣候調適農業示範、精進「雲林農情通」AI 淹水預報，並透過「雲林小智」整合生活資訊，特別感謝中央氣象署及呂國臣署長，長期提供穩定且高品質的氣象數據，讓地方政府能把資料真正轉化為農民用得到的決策工具；教育上建構AI學習體系；社區治理則首創社區AI知識系統，協助永續發展決策。

雲縣府將以「AI公文×YunlinGPT×五大首長信箱 RPA＋AI 自動化流程」作為重要里程碑，引領雲林邁向智慧、創新與永續的未來。（圖／記者簡勇鵬攝）

計畫處長李明岳指出，計畫處統籌推動 AI科技學院下，各單位應用已持續開花結果，比如地政處臉書小編智慧助理，協助各局處在符合政策重點與行政語彙的前提下，加快新聞稿與對外說明資料的產出速度，同時，智慧簡報生成工具也逐步導入縣府內部作業，協助將既有資料快速轉化為清楚、有結構的簡報內容，減少跨單位溝通的時間成本。這些工具並非取代專業判斷，而是成為行政工作的加速器。

環保局建構環境智慧決策系統，使治理從事後處理轉向事前預判，並連續五年獲得智慧城市獎項肯定。（圖／記者簡勇鵬攝）

計畫處長李明岳表示，YunlinGPT 由鴻海團隊協力打造，結合生成式 AI 與政府知識庫，為雲林量身訂製最貼近在地與行政需求的智慧模型；而帝緯的公文AI系統，則能協助縣府在公文處理流程上進行智慧分文、例稿建議與知識庫檢索，實現第一線同仁的AI落地應用。