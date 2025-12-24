張麗善就職7週年 宣布2項AI治理雲林系統上路

（中央社記者蔡智明雲林縣24日電）雲林縣長張麗善今天舉行就職7週年演說，宣布與鴻海、帝緯公司分別合作的Yunlin GPT、「雲林AI公文」兩項智慧治理系統上路，展現跨領域技術整合的治理新模式。

張麗善致詞說，透過鴻海公司研發的大語言模型（FoxBrain）提供的強大運算能力與演算法，發展Yunlin GPT，提升行政效率並優化公務員工作內容，可說是雲林專用大腦。

張麗善指出，公務員只須輸入需求，AI就能按照特定格式產出計畫背景、目的、項目，也能將原本分散在各局處的數據整合，提升治理效率。

此外，張麗善表示，帝緯系統整合公司開發的「雲林 AI公文」系統，由縣府計畫處統籌餵入近900多萬筆公文、4300百筆法規與行政規範進行訓練；這項軟體可自動判斷公文內容，將其分派給正確承辦單位，當公務員要回覆公文時，會根據歷史資料自動提供建議範本，其「知識庫檢索」功能，可快速在龐大政府資料夾中找到參考文件。

張麗善說，縣府持續推進「科技治理、智慧行政」與「AI智慧城市2.0」願景，攜手產業與科技夥伴，引領雲林邁向智慧、創新與永續的未來。

雲林縣計畫處表示，「AI公文」與「Yunlin GPT」10月起已在內部應用，因涉及內部機密資料與縣務隱私，目前設定為公務員專用，不對一般民眾開放；預計明年會餵入更多各單位成果報告與專業知識，讓大腦的查詢與建議功能更精準。

縣府表示，鴻海科技集團董事長特助林鴻傑、鴻海人工智慧研究院所長栗永徽、人工智慧科技基金會董事長詹婷怡、中央氣象署長呂國臣、台大雲林分院長馬惠明等人，今天受邀參與就職7週年演說，見證雲林創新發展。（編輯：陳仁華）1141224