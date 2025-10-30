張麗善怒轟中央「防疫不能被46萬頭豬綁架」 籲速禁廚餘養豬、轉危為機推循環經濟

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】面對非洲豬瘟威脅再起，縣長張麗善今(30)日於縣議會答詢時強烈呼籲中央政府，應展現「全面杜絕非洲豬瘟」決心，立即禁止廚餘養豬，並推動「一縣市一廚餘資源化處理廠」，讓廚餘變肥料、肥料養土地，從危機中開創循環經濟與農業永續的新契機。

張麗善轟中央：防疫不能被46萬頭豬綁架，籲禁廚餘養豬、推循環再利用。(記者廖承恩翻攝)

張麗善指出，全台約有46萬頭豬以廚餘為飼料，僅占全國豬隻總量約8%，卻可能成為防疫最大破口，威脅2300萬人食品安全與產業信心。她語氣沉重地說：「防疫政策不能被這46萬頭吃廚餘的豬綁架！」強調中央應痛定思痛，從源頭切斷風險，才是保護全台豬農與消費者的唯一正解。

她強調，雲林身為全國最大養豬縣，早已全面禁止廚餘進場、落實場區消毒，嚴守防疫底線。然而，若中央遲不跟進，任何縣市的防線都可能前功盡棄。張縣長直言，台灣歷經二、三十年才脫離口蹄疫陰霾，若非洲豬瘟捲土重來，將使豬農生計受創、國家形象重挫，「防疫一旦鬆動，就沒有第二次機會。」

面對疫情威脅，中央雖已加強邊境檢疫與旅客查緝，但張麗善認為「源頭管理才是根本」。她指出，禁止廚餘養豬是最有效、最具前瞻的政策，唯有全面杜絕病毒可能途徑，才能守護國內畜牧產業安全，維持市場穩定與民眾信心。

議員廖偉晴質詢防疫作為，促縣府農業處強化非洲豬瘟防堵措施。(記者廖承恩翻攝)

同時，她也提出具體轉型方向，主張中央應以「循環經濟」概念推動廚餘再利用，設立各縣市廚餘資源化處理廠，將廚餘製成有機肥料，減少化肥依賴、改善土壤品質。此舉不僅能解決廚餘處理問題，更能促進環境永續與農業升級，實踐「從廚餘到綠金」的政策願景。

張麗善最後強調，防疫不僅是保護產業，更是守護人民健康與國家尊嚴。她呼籲中央正本清源、儘速宣佈全面禁止廚餘養豬，讓世界看見台灣防疫決心，確保食品安全、產業永續與國際信任，再次讓「台灣豬」自信走向世界。