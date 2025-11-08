張麗善指6公斤以下食品可免輸入查驗 防檢署急澄清
〔記者黃宜靜／台北報導〕雲林縣長張麗善日前指出，民眾輸入國外食品供個人自用，依食安法規定，6公斤及1000美元以下，得免申請食品輸入查驗；對此，農業部動植物防疫檢疫署澄清，只要是自國外輸入的動植物檢疫物，無論是否為自用、金額及數量多寡，均採取相同檢疫規範與強度，不會因為用途或數量而有豁免。
防檢署︰不會因用途或數量而有豁免
張麗善昨在臉書分享日前出席的活動影片，影片中她表示，無論邊境管理或海關如何加嚴，現行法令只要6公斤以下或1千美元以下，通通可以規避食品查驗，根本是防不勝防！唯有永久全面禁止廚餘養豬，才能守住最關鍵的防線。
針對邊境管理，防檢署發布聲明強調，只要是自國外輸入的動植物檢疫物，無論是否為自用、金額及數量多寡，均採取相同檢疫規範與強度，不會因為用途或數量而有豁免。
防檢署續指，輸入人都應該要主動申報檢疫，檢疫不合格者，應退運或銷毀；未主動申報而被查獲者，將依《動物傳染病防治條例》及《植物防疫檢疫法》規定裁罰。
