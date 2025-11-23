張麗善挺郝龍斌影響張嘉郡選雲林縣長？鄭麗文：大家安啦
國民黨立委張嘉郡鬆口爭取2026國民黨提名接棒雲林縣長張麗善參選。國民黨主席鄭麗文今（23日）出席雲林口湖健行活動與兩人同台時表示，家裡面有女生最幸福，推崇張麗善當家，是五星級縣長，接棒的張嘉郡也是女生，希望世代接棒、棒棒都是最強棒，雲林女人當家就是她的最高期待與期許。
張麗善2屆縣長任滿即將卸任，外界認為其姪女、立委張嘉郡交棒意味濃厚。張嘉郡昨（21日）鬆口證實，將積極爭取國民黨提名參選雲林縣長，接棒推動雲林加速前進。
媒體詢及，張麗善被在國民黨主席選舉支持台北市前市長郝龍斌，是否影響雲林縣長提名，鄭麗文連說兩次「不會、不會」，那已是過去的黨內選舉了，本來就都是一家人。她說，選舉時是君子之爭，選完之後一致為黨好，肯定雲林國民黨執政一棒接一棒、棒棒是強棒。
鄭麗文雙手各握起張麗善與張嘉郡的手說，「女人撐起一片天」，雲林交給國民黨，大家一定安。她說，張嘉郡與張麗善同樣是女性，也是雲林女兒，期盼世代交棒，每一棒都是最強棒，由女性當家，雲林一定會安全、安定又安心。
