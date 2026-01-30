張麗善推雲林良品登AL JAZIRA 搶攻巴林高端市場布局全球

照片來源：雲林縣政府

雲林縣政府今（30）日表示，縣府攜手巴林知名高端連鎖通路AL JAZIRA超市，首度將雲林生鮮特色農產推進中東市場。縣長張麗善表示，此次合作不僅是雲林良品首度進軍巴林、搶攻高端消費市場，更象徵雲林農產品正式布局中東及國際通路，邁向全球化。

雲林縣府自1月29日至31日於AL JAZIRA超市旗下3間分店辦理試吃推廣與展售活動。張麗善29日即親率代表團到場行銷美生菜、五彩蘿蔔、芭樂、茂谷柑、鳳梨、木瓜等多項雲林優質農產品；現場也展示試吃花生、地瓜、雞精、醬油等多項加工產品，向當地消費者及國際客群展現雲林農業的高品質與競爭力。

張麗善指出，雲林縣是台灣重要農業大縣，縣府自2018年以來持續推動農產品國際化，7年多來多次率團前往新加坡、馬來西亞、日本、韓國等國拓銷市場，協助在地農民與業者站穩國際舞台。

張麗善表示，此行透過波灣國際食品展契機，首次將「雲林良品」帶進中東巴林，意義非凡，也特別感謝駐巴林代表處陳龍錦大使及團隊積極媒合，以及業者長期投入，讓因疫情一度中斷的台灣生鮮蔬果得以重返巴林市場。

張麗善說，AL JAZIRA超市是巴林歷史悠久且具指標性的高端連鎖通路，主要客群為白領階級及高消費力的國際人士，是雲林良品進軍中東、接軌國際市場的重要平台。

中東地區農耕面積有限，長期仰賴進口農產品，市場穩定但競爭激烈。張麗善指出，縣府選擇透過高端通路切入市場，讓雲林良品在國際農產品競爭中脫穎而出。

縣府說明，此次連續3天、共9場的試吃推廣活動，不僅是產品行銷，更是向國際市場展現雲林農業實力與品牌形象的重要行動。未來將以巴林為起點，持續拓展中東及北非市場，讓雲林良品在國際市場站穩一席之地。

宜捷威科技公司總經理林延蓉表示，此次結合波灣食品展與AL JAZIRA超市展售活動，讓台灣生鮮蔬果正式重返巴林主流通路，未來也將以巴林經驗為基礎，持續拓展更多中東國家市場。

AL JAZIRA超市執行長Abdul Hameed Dawani表示，非常歡迎雲林縣政府及台灣團隊到訪，雲林農產品品質優良、深具市場潛力，期待有更多消費者選購雲林良品，並期盼未來能展開更深度、長期的合作。

陳龍錦指出，雲林縣是台灣重要的農業縣市，AL JAZIRA超市則是巴林具代表性的高端通路，雙方合作別具意義。

陳龍錦肯定張縣長率團遠赴巴林，為台灣農產品開拓新市場的努力，期待未來有更多雲林優質農產進口巴林，深化台灣與中東地區的農業交流。

縣府農業處長魏勝德表示，此次展售精選多項具外銷潛力的雲林特色農產，期望透過實際試吃與通路上架，讓巴林消費者親身體驗來自雲林的鮮甜滋味，進一步建立長期穩定的採購與合作關係。

魏勝德強調，縣府也將持續輔導農民與業者強化產品分級、包裝設計、清真及國際認證，深化品牌形象，讓「雲林良品」持續進軍中東及全球市場，成為國際消費者信賴的品牌。

