張麗善擘劃大北港科技產業園區 帶動產業升級

「大北港科技產業園區」地方說明會，縣長張麗善向鄉親報告園區規劃進度與未來效益。（記者劉春生攝）

▲「大北港科技產業園區」地方說明會，縣長張麗善向鄉親報告園區規劃進度與未來效益。（記者劉春生攝）

雲林縣政府積極推動「農工商科技城」轉型願景，呼應聯合國永續發展目標（SDGs）及全球淨零趨勢，依循《雲林縣國土計畫》布局「二零三零產業發展願景：九+一產業園區」。十七日下午，雲縣府攜手北港鎮公所於北港鎮新街里活動中心舉辦「大北港科技產業園區」地方說明會，由縣長張麗善率建設處長廖政彥、城鄉處長林長造及地政處長葉永星，偕同立委張嘉郡、議員黃文祥、北港鎮長蕭美文等，一起向鄉親報告園區規劃內容、進度與未來效益，現場民眾參與踴躍，包含十多位北港在地里長及百餘名民眾到場聆聽。

廣告 廣告

張麗善縣長表示，「大北港科技產業園區」為縣府二零三零產業願景的重要基地，園區位於北港都市計畫西南側、緊鄰縣道一六四線，面積約八十五·六公頃，是雲林邁向高值化產業的重要引擎，預期將引進重視ESG的科技、食品加工、生技、智慧醫材與精密製造等低污染產業。未來可望創造逾三千六百個工作機會，吸引青年返鄉就業與創業，帶來一百六十四億元年產值，全面提升北港與大雲林的產業能量與經濟動能。

張縣長指出，縣府近年積極強化北港公共建設，包括完成縣道一百六十四線拓寬、推動特一號道路二期、北港全民運動館、北港轉運站BOT、北港糖廠倉庫修復暨地景營造、市地重劃、地下停車場、北港觀光大橋亮點工程等，將與產業園區相互串聯，打造宜居、宜業、安心樂活的生活環境。

立委張嘉郡表示，大北港科技產業園區的設立，不僅會改變北港地區的發展，也將帶動周邊的水林、口湖等鄉鎮的繁榮，吸引企業投資，創造就業機會，留住雲林子弟在家鄉工作。目前園區規劃案已送至中央，她在中央一定會全力推動內政部都市計畫委員會的審議，促成園區的設立。

建設處長廖政彥指出，園區規劃案已於一一三年十二月十九日通過雲林縣都市計畫委員會審議，並於今（一一四）年三月六日報送內政部都市計畫委員會續審中，也在今一一四年八月二十一日召開內政部都市計畫委員會第一次專案小組。縣府將持續整合資源，透過地方立委的協助，確保園區規劃案審議順利推動，並早日設立，帶動地方產業升級與永續發展。