張麗善會勘南亞廚餘資源化場 促中央展現禁止廚餘養豬決心

▲張麗善強調養豬產業要永續發展，促中央展現「禁止廚餘養豬」決心。（記者劉春生攝）

雲林縣長張麗善昨（三）日在雲林縣議會廖偉晴總召及多位議員的要求下，特別邀請張嘉郡立委、丁學忠立委、雲林縣養豬協會、雲林縣農會及各鄉鎮農會等，與雲林縣府團隊至南亞廚餘資源化場進行現場會勘，展現廚餘資源化處理成效，並表達縣府「全面杜絕廚餘養豬」的堅定決心。

張麗善呼籲，為有效防止非洲豬瘟，中央應全面禁止廚餘養豬，並參考雲林縣與南亞的合作模式，在一縣市補助設置一座廚餘資源化處理場，以取代高溫蒸煮、焚化或掩埋，從源頭杜絕疫情。

經南亞資源回收場的流程說明，全場乾淨透明無惡臭，且現在科技已經可以生熟廚餘混合處理，且經過粗破碎、磁選、細破碎後經高效發酵及二次發酵只需八天的時間就可熟成後包裝，製成經農業部認證的雲溉肥，供民眾免費領取。反觀，傳統的堆肥廠，需要的時間在九十天到一百八十天，製程緩慢，惡氣沖天，還造成環境污染，民眾反彈聲量大。

張麗善表示，雲林縣為全國最大養豬縣，共有一千兩百零三場養豬場，飼養豬隻逾一百五十一萬頭，占全國約三成，年產值超過兩百五十三億元。非洲豬瘟疫情對雲林影響重大，非洲豬瘟主要的感染源就是廚餘，唯有永久全國禁止廚餘養豬，才能真正杜絕非洲豬瘟。但是中央政府到現在還是拖拖拉拉，不敢下定決心，造成養豬農心情忐忑不安，深怕非洲豬瘟不定時侵襲，養豬產業隨時面臨威脅。所以必須再次強調養豬產業的永續發展。一定要禁止廚餘進入養豬場。

張麗善指出，雲林縣早於一百零七年十二月二十五日即全面禁止廚餘養豬，盼中央能展現魄力推動永久全國禁止廚餘養豬，從源頭防堵病毒。雖然雲林縣全面禁止廚餘養豬，但只要台灣有一頭豬感染，全台養豬業都會受衝擊，受影響產業鏈總產值高達兩千億元，中央應制定長期政策，讓防疫更具永續性。

張麗善強調，目前全台約有四十六萬頭豬隻以廚餘為飼料，僅占全台豬隻總數約八%，卻威脅全國兩千三百萬人的防疫安全，及養豬產業信心。中央必須痛定思痛，從源頭杜絕疫情風險，明確禁止廚餘養豬，防疫政策不應該被這四十六萬頭吃廚餘的豬所綁架，影響整個產業安全。

張麗善特別頒發獎項，感謝南亞塑膠工業股份有限公司麥寮分公司於雲林縣透過公私協力，自一零八年起處理雲林縣約七萬七千六百三十公噸廚餘，並自一百一十年起至一一四年九月間產製約三十二萬四百包(二十kg/包)有機質材料及雲溉肥，建構起完整的循環經濟。縣長再指出，面對國際嚴峻的公共衛生挑戰，縣府已率全國之先，證明全面禁止廚餘養豬能成為可行的循環經濟模式，確保縣民健康及豬肉產業的永續發展。