張麗善會勘縣道160線路面工程 提升用路人安全及生活品質

▲張麗善縣長會勘縣道160線(土庫奮起里至元長子茂村段)路面工程，提升用路人安全及生活品質。(記者劉春生攝)

【記者 劉春生／雲林 報導】土庫鎮與元長鄉間的縣道160線是當地居民往返鄰近村里的重要聯絡道路，然因道路年久失修，行車安全堪慮，縣府將籌措經費1,235萬元進行改善。(11/20)下午縣長張麗善在議員王鈺齊、交工局技正李重賢、立委張嘉郡丁學忠辦公室主任吳秀儀、元長鄉代會主席李宗懋等陪同下，於該路段辦理施工前說明會，了解當地鄉親對於改善工程的看法與意見。

縣長張麗善表示，該道路年久失修，路面出現龜裂、平整度不足等情形，不僅影響行車安全，也降低道路使用的舒適度。縣府將積極辦理道路整修工程，期望道路改善後讓不論是在地居民還是外地遊客，或者地方農產品運輸，都能夠獲得安全且平坦的道路設施。

張縣長指出，縣府一向重視民眾用路安全，在議員及地方代表、村里長多次陳情與建議後啟動此改善工程案，初步估算縣道160線土庫奮起里至元長子茂村段長度約1,200公尺，道路寬度約15公尺，工程經費為新台幣1,235萬元，完成後將提供民眾更平整的行車路面，順暢交通，活絡地方。

議員王鈺齊表示，經過3、4年的多次陳情與反應，感謝張縣長及交工局團隊的支持，核定縣道160線從土庫奮起里一直到元長子茂村段的改善工程，此路段路基下陷又補洞多，卻是居民出入的重要道路，也是居民殷切期盼改善的重要建設，相信這條道路改善後，可以提供給鄉親一條平整道路，保障行車的安全。

交工局技正李重賢說明，該道路路面老舊，龜裂破損嚴重，除進行道路刨鋪及劃設標線改善外，也會配合落實人孔蓋下地政策，提升道路的平整與品質，保障用路人的安全，施工期為45日曆天，工程預定於明年初完工。