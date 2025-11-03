張麗善現勘南亞廚餘資源化場 促中央展現「禁止廚餘養豬」決心

雲林縣長張麗善今天前往南亞廚餘資源化場現勘，呼籲中央政府應展現「禁止廚餘養豬」決心，並提供標準化、大規模的處理設施／翻攝照片





雲林縣長張麗善今(3)日前往南亞廚餘資源化場現勘，並頒發獎項感謝南亞塑膠工業股份有限公司麥寮分公司，自108年起處理雲林縣約7萬7,630公噸廚餘，並自110年起至114年9月間產製約32萬400包有機質材料及雲溉肥。張麗善強調，唯有永久全國禁止廚餘養豬，才能杜絕非洲豬瘟，呼籲中央政府應展現「禁止廚餘養豬」決心，並提供標準化、大規模的處理設施，中央與地方合作，才是唯一永續之道。



張麗善在雲林縣議會廖偉晴總召及多位議員的要求下，今天特別邀請立委張嘉郡、立委丁學忠、雲林縣養豬協會、雲林縣農會及各鄉鎮農會等，與雲林縣府團隊至南亞廚餘資源化場進行現場會勘，展現廚餘資源化處理成效，並表達縣府「全面杜絕廚餘養豬」的堅定決心。

張麗善指出，中央政府到現在還是拖拖拉拉，不敢下定決心，造成養豬農心情忐忑不安，深怕非洲豬瘟不定時侵襲，養豬產業隨時面臨威脅。所以必須再次強調養豬產業的永續發展，一定要禁止廚餘進入養豬場。

張麗善表示，雲林縣為全國最大養豬縣，共有1,203場養豬場，飼養豬隻逾151萬頭，占全國約3成，但早於107年12月25日即全面禁止廚餘養豬，盼中央能展現魄力推動永久全國禁止廚餘養豬，只要台灣有一頭豬感染，全台養豬業都會受衝擊，受影響產業鏈總產值高達2000億元，中央應制定長期政策，讓防疫更具永續性。

張麗善建議中央，可參考雲林縣與南亞的合作模式，在一縣市補助設置一座廚餘資源化處理場，以取代高溫蒸煮、焚化或掩埋。南亞資源回收場全場乾淨透明無惡臭，且現在科技已經可以生熟廚餘混合處理，且經過粗破碎、磁選、細破碎後經高效發酵及二次發酵只需8天的時間就可熟成後包裝，製成經農業部認證的雲溉肥，供民眾免費領取。

張麗善強調，目前全台約有46萬頭豬隻以廚餘為飼料，僅占全台豬隻總數約8%，卻威脅全國2300萬人的防疫安全，及養豬產業信心。中央必須痛定思痛，從源頭杜絕疫情風險，明確禁止廚餘養豬。

張麗善說，透過南亞廚餘資源化場，雲林已建構起完整的循環經濟，證明全面禁止廚餘養豬能成為可行的循環經濟模式。她再度強調，「我們地方有穩健的執行力與成功的模式，但要長久鞏固杜絕廚餘養豬的防疫成果，中央必須提供標準化、大規模的處理設施作為後盾，中央完善的規劃與地方穩健的執行相結合，才是唯一永續之道。」





