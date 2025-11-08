張麗善督導鳳凰颱風防颱應變 雲林縣府全面戒備守護農業生產
（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】中央氣象署預報指出，鳳凰颱風將於11月11日至13日最接近臺灣，雲林縣政府嚴陣以待，除密切掌握颱風動態外，縣長張麗善呼籲全縣農、漁民及海上作業船隻務必嚴加戒備，及早做好防災準備，以減少可能的農業損失。
縣長張麗善已指示縣府各相關單位即刻進入防颱戒備狀態，並針對可能受影響區域預先部署，要求各局處主動防範災情發生，確保農業與民生安全。
在農業方面，縣府提醒農民，已屆收穫期的落花生、青蔥及葉菜類應儘速採收，以避免風雨造成損害；鳳梨、木瓜、香蕉、柑橘等水果應依市場需求妥善採收與貯藏。使用網室或棚架設施栽培的農友，應檢視是否有破損並及早修復。豪雨過後也要清園排水、防治病蟲害，並注意施藥後的安全採收期，確保食品安全。
養殖業者部分，縣府呼籲應強化魚塭堤防與排水系統，確保發電機運作正常並備足燃料。港內船筏須加強纜繩繫牢，海上作業船隻應儘速返港避風，並保持與漁業電台聯繫，以免發生危險。
針對林業，縣府提醒平地造林地區應確保排水通暢，幼木要加設支柱防止倒伏，大喬木若傾倒應修剪枝條減少蒸散並固定支撐。
在畜牧業方面，開放式畜舍應檢查支架與擋雨設施，封閉式畜舍則需檢修門窗與電線，防止滲水與斷電。飼料應妥善覆蓋防雨，乳牛場需準備備用電源，確保榨乳與冷藏不中斷。畜牧戶並須注意保溫、通風及衛生，防止畜禽受寒或感染疾病。
雲林縣政府同時要求各鄉鎮市公所密切注意颱風動態，持續加強宣導防災措施。如有災情發生，請農民主動向當地公所通報，並使用「農業天然災害照相APP」拍照存證，以利後續災害通報與補助申請作業。
民眾如有防災相關疑問，可洽詢雲林縣政府農業處：
農務發展科（張先生）05-5522481；森林保育科（謝先生）05-5522494；漁業科05-5523637；畜產科（黃先生）05-5522524。
立即加入【觀傳媒】官方帳號http://lin.ee/q2kd3ut精彩新聞不漏接！
其他人也在看
雲林救難協會結合村里力量 關心長輩造冊行動 打造最有溫度的水林鄉
（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】為在立冬時節送上溫暖關懷，雲林縣救難協會於11月7日晚間在水林鄉溪 […]觀傳媒 ・ 9 小時前
志工點亮永續雲林！ 縣府表揚績優環保英雄 齊心邁向淨零綠色新時代
【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】雲林縣政府環境保護局今（8）日舉辦「114年度績優環保志（義）工暨優良水環境巡互傳媒 ・ 9 小時前
陽明交大校友辦熱音趴 跨半世紀樂團接力搖滾
（中央社記者陳至中台北8日電）陽明交大校友發起「跨世代熱音演唱會」，今天由11組老中青樂團在台北輪番登台搖滾，譜出一場難得的世代對話音樂節，讓音樂成為跨越年齡的語言，資深音樂人余光也到場相挺。中央社 ・ 11 小時前
教育界賀90大壽 黃昆輝：鼓勵教師最終是學生受益
（中央社記者陳至中台北8日電）教育界人士今天一同慶祝「台灣現代教育行政學之父」黃昆輝90歲大壽。黃昆輝回憶擔任台灣省教育廳長時，在10天內解決考績獎金不公的問題，藉由鼓勵教師，最後受益的仍是學生。中央社 ・ 14 小時前
雲林風箏衝浪公開賽盛大登場 (圖)
「2025雲林縣第5屆風箏衝浪公開賽及體驗活動」8日登場，吸引來自俄羅斯、法國、瑞士、印度、日本與越南等國和台灣好手齊聚，在海上追風秀絕技。中央社 ・ 9 小時前
台北市新聞記者俱樂部頒發會員子女獎學金
【民眾新聞葉柏成台北報導】台北市新聞記者俱樂部一一三學年度會員子女獎學金頒獎典禮，今〈8〉日在台大校友會館舉行 […]民眾日報 ・ 12 小時前
中國科研船停靠庫克群島 考察深海採礦潛力
（中央社庫克群島8日綜合外電報導）中國科研船「大洋號」今天停靠庫克群島，考察這個南太平洋國家深海採礦潛力。隨著美中兩國對這一新興產業的關注日增，深海採礦成為區域競爭的新焦點。中央社 ・ 12 小時前
現代教育行政學之父黃昆輝90歲 強調老師要有熱情和信念
「台灣現代教育行政學之父」黃昆輝教授教育基金會董事長黃昆輝今（2025）年90歲，國立台灣師範大學教育學院今（8）日舉行「桃李滿門、澤被社稷」新書發表暨90嵩壽祝壽會。黃昆輝表示，同學曾帶他去算命，預言說他活到77歲，他現在90歲，鄉下赤腳孩子一路公費求學，感謝國家公費栽培，學成後當然要為國貢獻。自由時報 ・ 14 小時前
長期熬夜恐罹患「腦膜炎」！醫院揭患者平均僅「26歲」
健康中心／林依蓉報導許多人為了打電動，經常嚴重犧牲睡眠，導致作息混亂。這種生活模式不僅會造成健康隱憂，更容易使人體的免疫系統長期處於超載和失衡狀態。近期中國一名30歲張姓男子就因此付出慘痛代價，他因長期熬夜打電動、身體不堪負荷，導致張男智力嚴重受損，退化到僅剩3歲幼童的程度。專家藉此警示，長期熬夜一旦超過身體極限，可能導致免疫力崩潰，讓病毒有機可乘攻擊脆弱的大腦。民視健康長照網 ・ 11 小時前
「先頭烏」進港！ 漁民估今年首桶「烏金財」進帳逾100萬元
彰化縣 / 綜合報導 立冬過後，天氣轉涼，首批野生烏魚也來報到了，彰化縣漁民在外海捕獲3000多條烏魚，滿載而歸回到塭仔漁港，現剖現賣，新鮮看得到，加上價格持平，每條魚依體型大小，賣100元到150元左右，比較大尾的一斤120元，吸引許多民眾一早就來採買嚐鮮，漁民預估這波先頭烏可以進帳超過100萬元，這也是他們今年領到的第一桶「烏金財」，忙得再辛苦都值得了。漁民把漁網慢慢拉上船，稍微整理一下，銀白色活跳跳的烏魚堆滿了整個船艙，船隻把滿船新鮮的烏魚載到了彰化線西鄉塭仔漁港，這是立冬過後天氣轉涼，第一批捕撈上岸的野生烏魚，今（8）日上午，民眾來逛漁港攤位，忍不住先買兩條嚐鮮，賣魚的攤位上滿滿都是新鮮的烏魚，漁民忙著剖開魚肚，把黃澄澄的烏魚子拿了出來，雙手忙得沒停過。漁民李文德 說：「抓了3千多尾，小尾一條100中尾150，大尾的算斤，1斤120。」烏魚的價格持平跟去年差不多，如果順利賣完預估可進帳超過100萬元，民眾在漁港攤位仔細挑選想吃的部位，漁民透露，有中盤商得知先頭烏已經到港，馬上大量訂購。漁民說：「一個訂1千公斤，可能做生意的吧。」接下來氣溫轉涼之後，跟隨寒流南下的野生烏魚就會越來越多，民眾開心搶買烏魚品嘗當季的鮮味，漁民也大豐收，忙著捕撈首批野生的先頭烏，提前領到第一桶的「烏金財」。 原始連結華視影音 ・ 10 小時前
光寶科技創辦人設「恩慈愛鄉獎學金」捐贈2600萬元嘉惠學子
【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】「恩慈愛鄉獎學金」頒獎典禮今8日在新港文教基金會舉行，光寶科技集團創辦人宋恭源、台灣好報 ・ 13 小時前
今天也要好好上班！李李仁自嘲被老闆扣薪 台中粉絲笑翻現場
爸爸系男神 李李仁 於 11 月 8 日現身 LaLaport 台中，化身「一日店長」親自打工代班。李李仁一登場，立刻引發全場歡呼，現場粉絲人潮爆滿，櫃位外層層包圍，瞬間變成一場小型見面會，讓台中粉絲嗨翻了！活動現場上演爆笑互動劇，由品牌創辦人「笙闆」與李李仁同台，呈現「明星櫃長 VS 創辦人老闆」的趣味橋段。李李仁幽默自嘲：「今天要好好上班，不然等下被老闆扣薪！」結果這位「一日店長」一上工就「卯起來發產品」、給足粉絲福利，不僅親手幫粉絲介紹產品、試用香氣，更引發笑聲不斷。粉絲笑稱：「原來李仁哥這麼有趣！比電視上還可愛。」活動中最受矚目的，是邀請粉絲上台親自試用淨淨明星商品的「五感體驗」橋段。李李仁細心示範、分享使用心得，並真心的拍胸脯保證：「好用、安心，我才敢一直用、給家人用。」完美詮釋了「以家人標準、簡單就乾淨」的品牌理念。除了近距離互動，現場還舉辦了抽獎活動與限定優惠。幸運粉絲抱回李李仁與笙闆的親筆簽名照、拍立得合照，興奮直呼：「這是今年最幸福的一天！」更多新聞推薦 ● 出席醫師節慶祝大會 賴清德：盼提升醫療服務品質、改善醫療人力與工作環境台灣好新聞 ・ 10 小時前
【第二十一屆林榮三文學獎】短篇小說佳作羅毓嘉：書寫老年同志的靜默記憶
第21屆林榮三文學獎頒獎典禮今（8）日舉辦。詩人兼散文家羅毓嘉以短篇小說〈走廊的燈閃過五下才滅〉獲得短篇小說佳作。作品書寫一位老年男同志回望1990年代台灣同志運動剛起步、愛滋汙名最強的時代——那個同志身分與病患身分重疊的年代，到了2025年，同婚時代早已到來，這篇小說反而成為一種「空白檔案的補記」自由時報 ・ 9 小時前
校園美感環境再造績優學校 融合文化自然與創意
教育部為協助學校營造兼顧自然環境、在地文化、學校需求及整體視覺...TCnews慈善新聞網 ・ 13 小時前
防鳳凰颱風…光復鄉又要撤離！估雨量達800毫米「恐有新堰塞湖」24小時內潰決
中度颱風「鳳凰」逐漸逼近台灣，氣象署預估下週將影響全台，東部地區恐成主要受災區。花蓮縣政府今（11/8）日依據林業及自然保育署花蓮分署最新堰塞湖風險評估，劃設警戒範圍涵蓋光復、鳳林、萬榮三鄉鎮，共2720個門牌列入預防性撤離清單。光復鄉公所更明訂規範「上次淹水超過1.5公尺的住戶，一律強制撤離」，即使有二樓也不例外。太報 ・ 11 小時前
振聲高中60週年校慶 桃園市長肯定辦學成果卓著
【互傳媒／記者 謝榮二／桃園 報導】桃園市長張善政今（8）日上午前往桃園區，出席「振聲高中60週年校慶」。張善互傳媒 ・ 9 小時前
高雄永遠的驕傲！陳其邁送戴資穎最大祝福 邀參加「鹽酥雞嘉年華」
即時中心／黃于庭報導台灣「羽球天后」戴資穎，過去征戰世界各大比賽屢獲佳績，昨（7）晚她於社群平台宣布正式退役，感謝羽毛球帶給她的一切，並期盼她的精神能陪伴大家繼續前進，消息一出震撼各界。對此，高雄市長陳其邁今（8）日送上祝福，並表示戴資穎是高雄永遠的驕傲。FTV Sports ・ 13 小時前
中颱鳳凰對流爆發中！暴風侵襲機率曝 3縣市首當其衝
中颱鳳凰來勢洶洶，氣象署公布最新暴風侵襲機率圖，其中高雄、台南及澎湖風險最高。此外，氣象粉專也提醒，鳳凰颱風對流持續爆發中，並分析南北地區進入風雨搖滾的時間點。中天新聞網 ・ 18 小時前
女神偷「30秒從容摸走包包」！整桌用餐者無人察覺 行竊畫面曝光
根據多家阿根廷媒體的綜合報導，事發地點位於布宜諾斯艾利斯市區聖特爾莫（San Telmo）的一間知名餐廳。受害女子當時與約七至八位家人同桌用餐，將手提包隨手掛在座椅背後，當時氣氛熱絡，現場座無虛席，沒人注意到鄰桌的陌生女子。從餐廳內部監視器拍下的畫面可見，一名女子...CTWANT ・ 18 小時前
我們都是湖農人!大湖農工百週年校慶 校方頒發特殊貢獻獎
苗栗縣大湖鄉國立大湖農工今日創校百週年，校方歷經一年籌備廣邀校友回母校，重溫青春年少時光；大湖農工也頒發特殊貢獻獎與傑出校友，包括企業家、投身農業的農政專家、金鐘獎得主等各領域人士。大湖農工為苗縣少數國立技職學校，長期培育人才的大湖農工校友高達2萬多人，大湖農工校方之前發出「我們都是湖農人」召集令，自由時報 ・ 10 小時前