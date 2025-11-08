張麗善督導鳳凰颱風防颱應變 雲林縣府全面戒備守護農業生產

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】中央氣象署預報指出，鳳凰颱風將於11月11日至13日最接近臺灣，雲林縣政府嚴陣以待，除密切掌握颱風動態外，縣長張麗善呼籲全縣農、漁民及海上作業船隻務必嚴加戒備，及早做好防災準備，以減少可能的農業損失。

縣長張麗善已指示縣府各相關單位即刻進入防颱戒備狀態，並針對可能受影響區域預先部署，要求各局處主動防範災情發生，確保農業與民生安全。

（圖／翻攝中央氣象署）

在農業方面，縣府提醒農民，已屆收穫期的落花生、青蔥及葉菜類應儘速採收，以避免風雨造成損害；鳳梨、木瓜、香蕉、柑橘等水果應依市場需求妥善採收與貯藏。使用網室或棚架設施栽培的農友，應檢視是否有破損並及早修復。豪雨過後也要清園排水、防治病蟲害，並注意施藥後的安全採收期，確保食品安全。

養殖業者部分，縣府呼籲應強化魚塭堤防與排水系統，確保發電機運作正常並備足燃料。港內船筏須加強纜繩繫牢，海上作業船隻應儘速返港避風，並保持與漁業電台聯繫，以免發生危險。

針對林業，縣府提醒平地造林地區應確保排水通暢，幼木要加設支柱防止倒伏，大喬木若傾倒應修剪枝條減少蒸散並固定支撐。

在畜牧業方面，開放式畜舍應檢查支架與擋雨設施，封閉式畜舍則需檢修門窗與電線，防止滲水與斷電。飼料應妥善覆蓋防雨，乳牛場需準備備用電源，確保榨乳與冷藏不中斷。畜牧戶並須注意保溫、通風及衛生，防止畜禽受寒或感染疾病。

雲林縣政府同時要求各鄉鎮市公所密切注意颱風動態，持續加強宣導防災措施。如有災情發生，請農民主動向當地公所通報，並使用「農業天然災害照相APP」拍照存證，以利後續災害通報與補助申請作業。

民眾如有防災相關疑問，可洽詢雲林縣政府農業處：

農務發展科（張先生）05-5522481；森林保育科（謝先生）05-5522494；漁業科05-5523637；畜產科（黃先生）05-5522524。

