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▲領航未來・築夢雲林，張麗善縣長出席港澳台商產業交流茶會，招募台商投資雲林。(記者劉峻文攝)

領航未來・築夢雲林

【記者 劉峻文／雲林 報導】雲林縣長張麗善六月十日下午出席於台北圓山大飯店舉行「二零二六港澳台商返台經貿考察與產業交流活動—雲林縣政府午茶交流會」，於會中介紹雲林產業環境，針對當前全球供應鏈重組趨勢，深入探討台商回台投資的契機與發展潛力，期盼攜手推動雲林邁向「農工商科技城」。

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張麗善縣長致詞表示，全球地緣政治與供應鏈版圖重組趨勢下，台商回台投資的動能持續升溫。各位或許對雲林的印象還停留在傳統的「台灣糧倉」，但雲林已經不一樣了！正處於轉型升級的關鍵時刻，雲林縣政府積極推動「二零三零前進雲林」施政願景，全力將雲林打造成兼具農業、工業、商業與科技創新「農工商科技大縣」。

張麗善縣長接著表示，為迎接台商回流的龐大需求，雲林已經做好萬全準備-「不缺水、不缺電、不缺人才」三大投資絕對優勢。

在水電資源上，雲林擁有湖山水庫與集集攔河堰，供水無虞；同時，麥寮汽電與積極發展的綠色能源（如太陽光電及離岸風電）為企業提供穩定且充足的電力。

在人才培育上，國立雲林科技大學與虎尾科技大學，每年培育數千名優秀的專業技職與工程人才，完全能支援在地製造業與高科技產業的發展需求。

針對企業最關心的建廠用地，雲林土地取得成本相對優勢，且能快速取得大面積用地。雲林縣政府正積極擘劃縣內的「九大產業園區」：例如，近期首波釋出用地的「古坑產業加值園區」，緊鄰國道3號，未來將聚焦智慧機械、先進食品加工及冷鏈物流等高附加價值產業。

此外，還有以食品與農機為主軸的「褒忠產業園區」，而「中科虎尾園區」更已成功吸引半導體封測大廠矽品精密進駐建廠，預計招募上千名人才，這正是雲林邁向高科技產業鍊的最佳實證。

同時，面對全球低碳轉型的挑戰，雲林縣也高度重視ESG永續治理。推動「台西智慧綠色產業園區」不僅發展綠能與漁電共生，更能積極協助企業取得綠電、建立符合國際趨勢的綠色營運模式，讓進駐企業具備強大的國際競爭力。

張麗善縣長強調，雲林交通樞紐優勢、完善產業聚落以及豐沛基礎資源，絕對是台商企業回台布局首選。雲林縣政府將以最高行政效率與單一窗口服務機制，做各位企業界最強大的後盾，大幅降低進駐門檻與時間成本。

香港台灣工商協會劉孝超會長、澳門台商聯誼會吳易舫會長皆提及，港澳台商連同兩岸三地優秀青年幹部難得齊聚，藉由此次交流推介更加了解雲林投資環境、優勢強項，尤其雲林縣這些年在科技、食品加工及相關產業持續發展。期盼雲林鄉親、港澳台商強強聯手互相支持，讓全世界看到雲林。

交流活動，縣長張麗善親率副縣長陳璧君、雲林縣國際事務辦公室主任劉志偉、經濟發展辦公室主任李俊儀、建設處長廖政彥、文觀處長謝明璇、農業處長魏勝德等縣府團隊與會，強化雲林縣與旅外台商的緊密聯繫。包含立法委員張嘉郡、立法委員許宇甄、香港台灣工商協會劉孝超會長、澳門台商聯誼會吳易舫會長、林啟明創會會長與簡廷在榮譽會長、台北市旅行商業同業公會理事長陳怡璇等企業界先進皆蒞臨盛會。

張麗善縣長誠摯邀請旅外台商，選擇雲林、投資雲林，借重企業先進國際視野與豐富經驗，共同帶動在地產業鏈的升級，攜手開創雲林經濟繁榮與永續發展的雙贏新局。