張麗善縣長陪伴希望工場學員圍爐 提前感受年節氛圍

▲張麗善縣長陪伴希望工場學員圍爐享用團圓飯，提前感受年節氛圍。(記者劉春生攝)

農曆年節將至，縣長張麗善四日近午出席斗南鎮公所於斗南希望工場所舉辦「溫馨暖南送年菜記者會-希望工場圍爐活動」，與學員圍爐享用五星大廚所料理澎派豐盛團圓飯並發送新春福袋，致謝各善心人士及企業團體捐贈年菜，溫暖縣內弱勢家庭。

縣長張麗善表示，每年歲末年關之際，雲林縣政府都會配合斗南鎮公所、蔡東富議員以及林寶中大廚共同來到希望工場辦理送年菜、圍爐活動，讓希望工場所有理監事、大朋友、小朋友齊聚一堂，歡度享用非常棒的團圓飯，感受社會溫馨。

張縣長指出，斗南鎮公所辦理致贈年菜活動已來到第八年，感謝沈暉勛鎮長、蔡東富議員、林寶中大廚共同發起，今年擴大溫馨送年菜規劃為六菜一湯一甜品，包括台野畜產有限公司主動捐贈「台野幸福烤鴨」三百八十份、昇樺食品有限公司「昇樺心靈雞湯」三百八十份、鴨迷食品股份有限公司「鴨迷特色料理」三百八十份，及紅燒筍干三層、花雕醉蝦、廣式臘味米糕、糖醋鮮魚等四道年菜美味菜肴由斗南新尚豪宴會館大廚林寶中先生協助料理；另有丸芋堂國際餐飲股份有限公司加碼捐贈「清原仙草甜品」三百八十份。感謝斗南在地企業世祥汽材製造廠股份有限公司、鴻茂工業股份有限公司、斗南台灣大哥大永安門市等共襄盛舉，持續不斷以實際行動，支持希望工場所有弱勢孩子們。

張縣長說，雲林縣資源相對匱乏，期盼透過此次的活動發揮拋磚引玉的效果，讓更多善心人士與企業關注偏鄉社福的需求及困境，挹注更多社會資源的協助，共同守護雲林縣民。

斗南鎮長沈暉勛提到，首先感謝社會各界認捐愛心年菜，也很高興來到斗南希望工場與我們慢飛天使們在過年前提早圍爐團圓，將社會大眾的愛心年菜送到這裡，讓慢飛天使們能提前感受農曆過年氣氛，也讓孩子可以發揮一技之長，對生活充滿希望、期待。您的愛心將由斗南鎮公所接力來傳遞，用愛點亮斗南每個角落！

於斗南希望工場辦理「溫馨暖南送年菜記者會-希望工場圍爐活動」，包含縣長張麗善、社會處長林文志、斗南鎮長沈暉勛、蔡東富議員夫人洪惠玲、雲林縣身心障礙者重建協會理事長卓中信及溫馨年菜捐贈單位丸芋堂公司等代表、長期贊助支持希望工廠的宮北合作農場代表等，共襄盛舉。