張麗善縣長、蔣萬安市長同框行銷雲林良品豬 和榮意、錢都強強聯手 展現產地直達的自然鮮嫩Q彈
▲張麗善縣長、蔣萬安市長等同框行銷雲林良品豬。(記者劉春生攝)
為推廣雲林在地優質雲林良品豬，雲林縣政府攜手肉品大廠和榮意、錢都日式涮涮鍋，強強聯手，十日下午於台北錢都士林芝山店，由縣長張麗善與台北市長蔣萬安等共同為雲林豬肉站台，邀請全國民眾開鍋品嚐鮮嫩Q彈的在地雲林良品豬。
縣長張麗善表示，非常高興雲林縣最優質的和榮意公司-雲林良品豬，以產銷一條龍的精準行銷模式，與「錢都日式涮涮鍋」達成合作，強強聯手，自六月一日產品上架短短十天，便憑藉「產地直達」的極致鮮甜征服全台饕客的味蕾，銷量亮眼。
張縣長說，縣府團隊特別來到台北，就是要和全台民眾一同開箱這份盛夏最鮮美的滋味。雲林在地標竿大廠「和榮意」創立三十年，擁有CAS產品、HACCP及產銷履歷三方認證，出品的火鍋肉片絕對是最優質、最安全、最健康，感謝消費者對台灣在地優質豬農的具體行動支持，更邀請全台熱愛火鍋的民眾，不要錯過，一同前往錢都連鎖店開鍋、品嚐最安全優質的「雲林良品豬」，用行動力挺國產優質農業！
蔣萬安市長表示，雲林農畜產品一直以來在台灣扮演關鍵角色，這次能見證雲林優質豬肉與知名火鍋品牌「錢都」合作，讓台北市民能吃到品質無可挑剔的台灣豬肉，感到非常有意義。蔣萬安也說，母親從小住在虎尾，他是雲林的外孫；台北市與雲林縣不只是緊密的合作夥伴，更像是一家人，未來台北市將全力支持雲林在地優質農漁產品，讓更多高品質的食材進入台北市民的餐桌。
和榮意食品公司董事長陳東意表示，此次錢都合作熱銷的嚴選豬肉片，是此公司精選國產豬肉，現點現切，肉質鮮嫩 Q 彈、絕無瘦肉精，安全健康經過雲林縣政府層層把關，絕對掛保證，請消費者安心使用，加上從產地直送，肉質Q彈鮮美，搭配上錢都餐飲集團近30年來對平價美味與品質穩定不變的努力與執著，以及其獨家熬製的昆布柴魚高湯，更突顯精品豬肉的清甜原味。
錢都餐飲連鎖企業總經理張榮智表示，他本身也是雲林子弟，相信家鄉有很多值得被看見的優質好物，錢都這次與和榮意合作，推出雲林良品豬肉片涮涮鍋，這不單是提供消費者更多優質選擇，更能用企業力量支持在地農業，讓雲林的好豬肉走進更多家庭與餐桌。
雲縣府農業處長魏勝德指出，雲林縣是全台畜禽生產的關鍵核心，養豬規模高達一百五十九萬頭，高居全國之冠，等同全台灣每三頭國產豬，就有一頭來自雲林。正因肩負全國食安，縣府在防疫與產業升級上始終超前部署；民國一百零七年在張縣長帶領下，率先實施禁止廚餘養豬政策，從源頭阻斷病毒，成功守住防疫陣線，今年四月六日正式獲世界動物衛生組織（WOAH）核可恢復為非洲豬瘟非疫區，此外，雲林豬肉皆為「零瘦肉精聯盟」產品，從飼料廠、畜牧場、屠宰分切到加工廠，均經過縣府衛生局嚴格把關，絕對為「零瘦肉精聯盟」，安全無虞，國人可以安心放心食用。
魏處長說，為了邀請更多民眾一同品嘗「雲林良品豬」，此次行銷活動加碼提供七十份的肉品，透過創意互動的方式，邀請民眾免費品嘗。只要自六月十一日-六月三十日到錢都官方粉絲團留言參與創意造句活動，留下：「雲林良品豬，給我○○○○○」(字數不限)，七月一日公布中獎者，七月一日-八月三十一前往任一錢都兌換品嘗，共有七十個機會免費品嘗到「雲林良品豬」！
「開箱雲林良品豬」記者會由雲林縣政府攜手和榮意與錢都企業辦理，縣長張麗善、立委張嘉郡、許宇甄、台北市長蔣萬安、北市府產業發展局長陳俊安、市議員林杏兒、和榮意食品公司董事長陳東意、總經理吳俊德、錢都餐飲連鎖企業總經理張榮智、副總張美華、好沛國際公司總經理江基清、台北農產運銷公司總經理吳芳銘、新北市雲林同鄉會理事長邱識琪等貴賓出席，一同行銷「雲林良品」頂級豬肉火鍋片。
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