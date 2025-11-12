張麗善臉書po上班上課4分鐘後刪文 民眾罵翻

雲林縣 / 綜合報導

颱風來襲，雲林縣長張麗善臉書專頁貼出「照常上班課」訊息，結果4分鐘後火速刪文，改貼「停班停課」，訊息反反覆覆，民眾氣得灌爆縣長粉專，痛批「到底放不放假？」另外南投縣宣布上班上課，縣長許淑華臉書，也被民眾刷了一排「咕嚕咕嚕」的留言，質疑縣長破壞中彰投生活圈共識，至於中部最早宣布停班停課的台中市，有人謝謝市長盧秀燕，但也有人說，沒風沒雨為什麼要放假？

到底要不要放颱風假？雲林縣訊息一改再改，縣長張麗善臉書，被關注放假動態的民眾灌爆，大家紛紛留言「苗栗台中嘉義都放了，到底在猶豫什麼」、「有人像妳這樣發了又收回的嗎」，11日晚間7點40分，雲林縣政府上傳「停班停課」訊息給行政院人事行政總處。

但公布幾分鐘後，縣府發現太早上傳，趕緊撤回，人事行政總處也改成「尚未列入警戒區」，民眾一頭霧水，更令人傻眼的是，縣府事前已經做好「停班停課」和「上班上課」版本的圖卡，卻在縣長張麗善還沒做出決定時，在晚間8點02分就上傳縣長粉專，結果4分鐘後發現誤傳上班上課圖卡，火速刪文。

直到縣長8點24分決定停班停課，粉專才宣布停班停課，訊息反反覆覆，民眾痛批縣府，打亂他們上班作息，縣府也坦承，是內部溝通程序有誤，導致太早上傳訊息，甚至給出錯誤訊息，雲林縣府新聞處長陳其育說：「我們縣府在這邊，表達深刻的歉意。」

台中彰化雲林停班停課，但南投縣沒放颱風假，不少民眾在縣長臉書抱怨「中彰投不是共同生活圈嗎」，但南投12日並沒有出現明顯的風雨，南投縣長許淑華說：「中彰投的生活圈，是大家彼此給自己的一個參考，最重要的，還是要依據的是，中央所有的氣象的標準。」

而台中市，最早在11日晚間7點45分就宣布停班停課，不少人在市長盧秀燕臉書，感謝市長媽媽，但也有人認為，沒風沒雨，為什麼要放假？颱風雖然沒有給中部帶來明顯風雨，但縣市政府放假訊息改了又改，不少人的心情，也大受影響。

