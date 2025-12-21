張麗善表揚全國運動會績優選手與教練

雲林競艷，精彩無限，縣長張麗善表揚一一四年全國運動會績優選手與教練。(記者劉春生攝）

雲林縣參加一一四年全國運動會成績亮眼，參賽二十八項目，總計獲得得牌數十一金五銀九銅，其中田徑類三金一銀一銅，武術也獲得三面金牌，跆拳道對打項目獲得二金，難得的是柔道項目也榮獲一面男子組金牌。

「雲林競艷精彩無限-雲林縣參加一一四年全國運動會績優選手與教練表揚大會」二十日在鎮南國小活動中心盛大舉行，縣長張麗善、縣府教育處長邱孝文、縣議員賴淑娞親臨與會，頒發總計新臺幣一千一百六十一萬五千元獎勵金予表現優異教練與選手。張麗善縣長強調，雲林縣將持續培養各方面、各單項績優選手，希望他們繼續為雲林爭光，有機會也能為台灣爭光。

張麗善縣長致詞時表示，感謝教練平時的指導與陪同，因為有專業的指導才有選手亮眼的成績，同時也向每位獲得名次的選手獻上最高的恭賀與讚賞，也勉勵「參賽就是肯定，得獎就是榮耀」，與會的所有的教練與選手，都是雲林之光，都是雲林優秀的好子弟，鼓勵大家繼續努力，不斷的超越自我、創造極限。更感謝教育處邱孝文處長帶領團隊，成立六部三十三組戮力籌辦，以將近兩年時間將此次全國運動會舉辦得有聲有色、有目共睹，贏得所有選手、教練、裁判一致肯定、讚賞有加。

張麗善縣長指出，此次，雲林縣代表隊一共獲得十一金五銀九銅，男子組田徑鏈球沈智陞蟬聯金牌、女子組田徑跳高張喬茵金牌、男子組羽球雙打賽雙胞胎兄弟李芳任、李芳至不負眾望榮獲金牌、男子組武術散手七十五公斤級黃孝恩金牌，男子組柔道賽第六級蔡杰恩榮獲金牌，女子組舉重五十五公斤級莊倚淇榮獲金牌，跆拳道對打項目黃卓乘、鍾俊傑也榮獲兩面金牌，展現雲林縣辦理一一四全國運動會績優選手培訓金計畫的豐碩成果，他們也都是國內體育界重點栽培的選手。

雲林縣於一一四年全國運動會成績相當突出，這都是縣內專任運動教練認真指導，深耕學校體育的結果。縣府教育處長邱孝文特別提到，縣府近年來加強對優秀選手的獎勵機制，積極推動各項體育政策，包括建立優秀運動選手培訓機制，留下優秀的人才，更積極推動運動績優選手四級銜接計畫，讓選手一路從國小、國中、高中、大學，能夠在家鄉接受專業訓練，也積極尋找企業資源提供就業機會，提供選手無後顧之憂的環境，專心精進運動專業能力，讓他們在為縣爭光後，可以奉獻所長、傳承經驗，讓雲林體育可以繼續發光發熱，進而達成具備國際運動賽事競爭力之目標。