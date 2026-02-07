張麗善邀全國賞北港燈會 6大主題10大燈區點亮雲林

照片來源：雲林縣政府

CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導

2026北港燈會「潮光潮」將於2月14日至3月8日在北港登場，燈會規劃6大主題、10大燈區，串聯顏思齊紀念碑圓環、水道頭文化園區、北港朝天宮、武德宮、義民廟及北港糖廠等場域。雲林縣政府6日舉行宣傳記者會，縣長張麗善與副縣長陳璧君、策展人邱俊達及多位貴賓共同揭開燈會序幕，邀請全國民眾走進北港，感受最具文化厚度與溫度的燈會盛事，體驗年度最受矚目的光影饗宴。

記者會由禾一文化傳承舞團以「武財神」為主題開場演出。中華民國雲林同鄉總會總會長林進忠，也與各地雲林同鄉會率領幹部及旅外鄉親，邀約全國民眾與旅外鄉親，春節期間返鄉走春、賞燈遊雲林。

廣告 廣告

張麗善表示，北港不僅是台灣燈會文化的發源地，更是一座持續創新的文化城市。縣府多年來堅持「原汁原味、在地創作」的核心精神，結合廟宇文化、在地藝術家與當代創意，讓北港燈會在全台燈會中展現獨一無二的文化價值，也屢獲國內外肯定，真正實踐「越在地、越國際」。

照片來源：雲林縣政府

張麗善指出，今年燈會以「潮光潮」為主題，特別邀請淡江大學教育與未來設計學系邱俊達老師擔任策展人，整體規劃6大主題、10大燈區，集結國內外13組藝術家與創作團隊共同參與。燈區自顏思齊紀念碑圓環主燈出發，串聯水道頭文化園區、北港朝天宮、武德宮、義民廟及北港糖廠等重要文化場域，打造「整個北港都是燈會」的沉浸式光影展演。

張麗善進一步指出，縣府持續推動糖廠歷史場域修復與活化，並配合總開發面積達21公頃的市地重劃工程，將閒置產業遺址轉化為公共藝術空間。由雲林藝術家楊士毅攜手「春池玻璃」打造的大型裝置藝術《光之祥雲》，已於1月16日晚間率先啟燈，成為北港燈會重要前導亮點。

張麗善也提到，雲林縣為宗教大縣，今年與在地宮廟有更多元、深入的合作，不僅串聯宗教文化路徑，更透過除夕晚會、元宵晚會及迎財神等一系列民俗活動，讓遊客在賞燈之餘，深度感受燈會原鄉的信仰魅力。

文化觀光處長謝明璇表示，今年燈會亮點豐富，首度攜手北港武德宮舉辦「潮光之夜」開幕演唱會，結合信仰場域與音樂舞台，邀請陳華、玖壹壹、蕭煌奇等重量級藝人接力演出，為燈會揭開熱鬧序幕。

此外，北港糖廠燈區展出藝術家楊士毅創作的大型裝置作品《光之祥雲》，結合產業文化與宗教意象，成為今年燈會重要視覺焦點；「主燈聲光秀」則結合北港在地傳統音樂，在地人一聽就熟悉的文化記憶，透過聲光轉換呈現全新風貌。

謝明璇指出，燈會期間規劃多項親子與互動體驗活動，包括造型小提燈發送、200份免費彩繪燈籠體驗及多達24場次的彩繪燈籠活動，讓民眾不只是賞燈，更能親身參與創作，感受北港燈會的文化溫度。

策展人邱俊達表示，北港燈會不只是夜間的燈光展演，更是一場日夜皆可欣賞的藝術行動。今年主燈由日本藝術家杉原信幸以永續材質打造大型藝術裝置《海之巨樹－光之潮的祈禱》，以竹材結合大量蚵殼串組而成，記錄顏思齊1621年來台於水林、北港地區登陸拓墾的移民歷程，以及媽祖自海上而來的信仰軌跡，白天呈現雕塑結構之美，夜晚透過聲光轉換展現震撼效果，成功落實日夜皆具藝術價值的策展理念。

文化觀光處說明，燈會期間除一般市區公車及台灣好行路線外，北港環鎮公車自2月14日起，每日自北港第一停車場、北港好庫1911文化園區等停車場域接駁至鎮內各景點，平日加開夜間服務，假日延長至晚間9點，讓民眾輕鬆賞燈無負擔。

文觀處介紹，燈會也搭配「2026與神同行遊雲林滿額500抽豪禮」活動，於雲林縣內單筆消費滿100元即可登錄抽獎。更多活動資訊請持續關注雲林縣政府文化觀光處官網與臉書、慢遊雲林官網及APP。

照片來源：雲林縣政府

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

AIT半月內3度會晤盧秀燕 廖偉翔：賴清德最怕的事終究發生了

基隆9扶輪分社共發起寒冬送暖 致贈邊緣戶每戶2萬元紅包

【文章轉載請註明出處】