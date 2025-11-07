張麗善：不該讓8%的豬綁架國家防疫政策

▲雲林縣長張麗善強調，與其布署大量人力、物力實施邊境查驗，不如禁止8%的豬吃廚餘。（圖／翻攝張麗善臉書，2025.11.07）

[NOWnews今日新聞] 全國非洲豬瘟防疫工作暫告一段落，溫體豬肉今起又可上市，雲林縣長張麗善直言，現行的法令與邊境查驗，無法杜絕帶病毒的肉品進入台灣，「今天是台中，明天又會是哪裡？」她指出全台灣只有8%的豬吃廚餘，禁止這8%的豬吃廚餘，絕對比布署大量人力、物力實施邊境查驗更有效益。

令全國豬農繃緊神經的非洲豬瘟事件，今（7）日起第一階段解禁，豬隻恢復運送與買賣，但廚餘仍暫時禁止餵豬。雲林是全國養豬最大縣，縣長張麗善7年前上任時即禁用廚餘餵豬，其他縣市包括花蓮、台東、金門、澎湖也禁止廚餘養豬；苗栗縣則是在非洲豬瘟事件後，縣長鍾東錦宣布禁廚餘餵豬。

張麗善今天在臉書分享前天的公開談話，影片中的她直言，這次非洲豬瘟的真正問題，在於邊境查驗無法百分百阻絕帶非洲豬瘟病毒的肉品進入台灣。但無論邊境管理或海關如何加嚴，現行法令只要6公斤以下或1千美元以下，通通可以規避食品查驗，「根本是防不勝防」！

她說，只要禁止廚餘養豬，就算邊境管制有疏漏，廚餘絕不會衝擊到養豬產業，也不會影響國人的食品安全。全國只有8%的豬吃廚餘，中央怎可讓8%的豬承擔去化2300萬人廚餘的責任？甚至是綁架國家防疫政策。

