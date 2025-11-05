張麗善︰反對湖山水庫設光電板

經濟部水利署最近行文各縣市水庫管理單位盤點水庫設置水域光電板的可能性，雲林縣長張麗善5日表示反對湖山水庫設置任何形式的太陽能光電設施。（本報資料照片）

經濟部水利署最近行文各縣市水庫管理單位盤點水庫設置水域光電板的可能性，雲林縣長張麗善5日在縣議會表示，光電板引發環境破壞與民怨事件已經太多，她堅決反對在湖山水庫設置任何形式的光電板；若中央執意要設，她一定帶隊抗議，還呼籲中央放過用農地種電的思考。

台南市烏山頭水庫湖面設置光電板水質安全引起討論，台北市翡翠水庫最近被經濟部水利署徵詢設置水域型光電板的可能性，縣議員李明哲5日也質詢張麗善對湖山水庫設置光電板的看法。

張麗善答詢指出，縣府不認同在水域搭設太陽能光電設施，目前要求光電業者無論向地方或中央政府申請設置案，都必須先召開地方說明會，先前才守住「北港滯洪池案」，她堅決反對在湖山水庫設置任何形式的光電板。

張麗善指出，湖山水庫是她擔任第六屆立委時所爭取，目前除供應雲林民生用水外，也是「珍珠串計畫」的一環，供應彰化、嘉義、南投甚至台中地區用水。

張麗善也藉此呼籲中央，能源政策非常多元，不一定要推太陽能板，口湖鄉4日有一處魚塭欲裝設屋頂型太陽能板也引起抗議，請中央放過雲林縣的農地、魚塭，雲縣還是要繼續耕種，難道「種電不要種田」？

她還強調，喝一口乾淨的水很重要，不應受到任何汙染，若中央執意要在湖山水庫設置水域光電板，她一定率隊抗議，5日就正式發文給經濟部。

李明哲呼應指出，雲林縣民生用水過去大多仰賴地下水，忍耐多年終於有湖山水庫水源，應該為子孫留下一口乾淨的水喝，若張麗善為捍衛湖山水庫而必須抗議，縣議會將做她的後盾。