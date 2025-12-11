張麗善：麥電回饋縣府應增至30％

麥電公司11日在雲林縣府進行液化天然氣接收站及燃氣複循環發電機組工程，雲林縣長張麗善強調，麥電的電業金分配方式，台塑企業與縣府之間應有更公平的分配機制。（周麗蘭攝）。

麥寮汽電公司燃煤機組月底將全數除役，俗稱「六接」的液化天然氣接收站及燃氣複循環發電機組工程19日動工，麥電公司11日向雲林縣府說明指出，儲槽採用安全性最高、耐震、防洩漏的雙圓拱頂構造，管線也有遮斷閥。縣長張麗善呼籲台塑企業調整電業回饋金分配，縣府的比例應提高至30％。

麥電公司原有3座燃煤機組，最後1座本月底合約期滿將走入歷史，六接19日將動土，工期5年，預計民國118年12月底供電。

沿海鄉鎮民眾擔憂六接安全性，麥電11日在縣府說明接收站規畫、進度、安全管理事項，張麗善親自主持，6名議員出席並提問。

麥電指出，接收站將設在麥寮港「南4」碼頭，可泊靠26萬公秉的液化天然氣運輸船；第一期建置2座16萬公秉儲槽，以5公里輸氣管線將天然氣送至發電機組。

麥電說，因應台灣多地震，儲槽採用雙圓拱頂結構，內槽頂板使用4.5公分厚的鎳鋼板，外槽則以7公尺厚預力混凝土牆打造，並配置內外槽洩漏偵測器，如遇洩漏或火災將啟動遮斷閥立即截斷輸送。另據全球48個進口國、468座接收站的經驗顯示，儲槽相關設施使用逾60年尚無爆炸案例，且麥寮接收站儲槽與周邊醫院、國小等敏感點距離皆超過3公里。

張麗善提醒廠區要強化天然氣外洩偵測系統，另雲林縣府自麥電取得的電業回饋金每年不到1000萬元，麥寮鄉公所分得40％、縣府僅9.6％、彰化大城鄉0.4％，其餘50％歸台塑公司取得，縣府與台塑間應有更公平的分配機制，縣府至少應提高至30％，請台塑重新檢討。