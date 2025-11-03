張麗善：8天將廚餘變雲漑肥 禁止廚餘養豬守護防疫與永續
【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】縣長張麗善今（3）日率縣府團隊前往南亞廚餘資源化場，會勘廚餘資源化處理成果，並重申全面禁止廚餘養豬的重要性。此次會勘由縣議會廖偉晴總召及多位議員促成，張嘉郡、丁學忠立委、雲林縣養豬協會、農會及各鄉鎮農會代表出席，現場展示廚餘轉化為有機肥料的完整流程，彰顯縣府防疫與永續兼顧的決心。
張麗善籲中央展現決心，全面禁止廚餘養豬，讓產業永續再升級。(記者廖承恩翻攝)
南亞資源化場現場乾淨透明，無惡臭，採用生熟廚餘混合處理，經粗破碎、磁選、細破碎後進行高效發酵及二次發酵，僅需8天即可熟成包裝成經農業部認證的「雲漑肥」，提供民眾免費領取。相比傳統堆肥需90至180天，且容易造成異味與環境污染，雲林模式快速、環保、兼具循環經濟效益，成為全國示範案例。
張麗善指出，雲林縣為全國最大養豬縣，飼養豬隻逾151萬頭，占全國約三成，年產值超過253億元。非洲豬瘟疫情的主要感染源正是廚餘，若不禁止廚餘養豬，全台養豬業將面臨風險。雲林縣自107年起全面禁止廚餘養豬，並透過公私協力建置資源化處理設施，成功將廚餘轉為有機肥料，但中央仍未全面禁止，全國約有46萬頭豬仍以廚餘為飼料，威脅2300萬人的防疫安全。
8天從廚餘變雲漑肥，雲林打造循環農業新典範，資源重生護土地。(記者廖承恩翻攝)
張麗善強調，唯有全國禁止廚餘養豬，才能從源頭杜絕疫情風險，保障養豬產業信心與永續發展。她呼籲中央參考雲林模式，在每縣市設置廚餘資源化處理場，替代高溫蒸煮、焚化或掩埋，兼顧防疫與循環經濟，並提出長期政策規劃，確保防疫成效與產業永續性。
此次現勘期間，張麗善特別頒發獎項表揚南亞塑膠工業股份有限公司麥寮分公司，自108年起處理雲林縣約7萬7,630公噸廚餘，自110年起至114年9月間產製約32萬4,000包雲漑肥，建構完整循環經濟模式。縣長指出，這證明全面禁止廚餘養豬不僅可防疫，更可推動永續農業與綠色經濟。
張麗善重申禁止廚餘養豬，呼籲中央防疫永續並進展決心。(記者廖承恩翻攝)
環保局長張喬維表示，雲林在資源化工作上已獲國家肯定，專案榮獲「2025天下城市治理卓越獎」，並感謝縣議會的監督與建設性建議。張麗善重申，地方已有穩健執行力與成功模式，但要長久杜絕廚餘養豬，中央必須提供標準化、大規模的處理設施作後盾，中央規劃與地方執行相結合，才是養豬防疫與永續發展的唯一之道。
