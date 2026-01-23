張齡予喜懷二胎 預產期曝光

張齡予、朱宇謀主持三立《健康零距離》迎接三週年。（三立提供）

張齡予、朱宇謀主持三立《健康零距離》，今（23日）慶祝三周年，記者會現場張齡予也公布懷第二胎，目前胎中寶寶已經四個月大，預產期在今年7月，老公還準備了粉紅氣球。

張齡予2022年結婚就傳出懷孕消息，相隔四年再度懷孕，她宣布胎中寶寶是女娃，由於上次懷孕胖了30公斤，當時一餐要吃五人份，最後我兒子到3千5百克，懷孕期間最高紀錄一次吃了五條越南麵包，懷胎7個月時肚子大到大家都以為她隔天就要生了。

張齡予結婚四年宣布懷二寶。（三立提供）

而這次她懷了女兒，製作單位獻上白雪公主氣球，她也說：「這一胎是吐了很多，上一胎狂吃，導致妊娠糖尿，這次腹中妹妹很愛漂亮，我只要吃多一點就想吐，老公開車時，我還在市民大道路邊吐，這次是計畫之中的懷孕，上一胎也是計畫生育。」

她主持《健康零距離》自開播以來以實用、生活化的健康資訊深受觀眾喜愛，成為不少家庭每天必看的「健康指南」。節目以「看得懂、學得會、用得到」為核心精神，透過醫師專業解析與實際示範，協助觀眾建立正確健康觀念，實踐在日常生活中。

