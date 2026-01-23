張齡予懷二寶 喜嚷終於是女兒

38歲張齡予23日出席《健康零距離》3周年記者會，驚喜宣布懷二胎的喜訊，在助理主持朱宇謀、洗腦神曲〈羊咩咩〉主唱謝采吟陪同下，開心「戳破氣球」公布二寶為女兒，「終於要生女兒了」，預產期在7月。她也表示，她一直都計畫要育有2個小孩，之後沒有生第三胎的打算。

張齡予懷第一胎時的食量驚人，曾連吃5條越南法國麵包當午餐，體重增加近30公斤，「一餐吃5人份，大家都說懷孕一定會胖，結果真的胖在我身上。」她說，二胎的孕期反應與上一胎明顯不同，這次只要吃多一點就會想吐，甚至曾在開車途中臨時下車嘔吐。

另，女星洪詩近期被老公李運慶的哥哥在網上稱讚孝順，不僅婚前照顧失智公公，還把屎把尿沒有怨言，事後夫家遭轟「孝道外包」，引發熱議。張齡予昨被問到是否支持孝道外包，她直言，她與丈夫都認為由專業照顧比較好，「如果可以我就賺多點錢請專業的來，如果到了該花錢請專業，我們當然是要這麼做」。她認為，專業看護跟家屬照顧，光是幫助長者起身的動作就有所不同，可以使用省力的技巧抱起長者，避免造成雙方傷害。