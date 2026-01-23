張齡予驚喜宣布懷二胎！「寶寶性別曝光」預產期在這月

張齡予今（23）日驚喜宣布二胎喜訊。（圖／三立提供）





38歲前主播張齡予2022年與老公林子揚結婚，婚後育有一子「小班長」，家庭生活幸福美滿，今（23）日她出席節目《健康零距離》3週年記者會，突宣布已懷上二胎4個月的喜訊，更當場揭曉寶寶性別是期待已久的「女兒」。

張齡予2022年11月下旬產下兒子「小班長」，如今兒子已經3歲上幼兒園，她也透露，雖然已經算很高齡，但自己30歲就凍卵，原先就計劃生2胎，不希望2個孩子間年齡差距過大，因此照著計劃再度做試管，並在經歷一次失敗後成功受孕。

張齡予與WISH朱宇謀及「羊咩咩歌后」謝采吟一同揭曉性別。（圖／三立提供）

談及第一次的失敗經驗，張齡予感嘆：「原來求子上是會有困難的」，笑說在失敗後有遵照「老祖宗的智慧」儘量不要下床、將臀部墊高，最後也順利受孕，至於孕期反應，張齡予則透露在懷第一胎時胖了30公斤，甚至到現在都還沒完全瘦回來，如今懷上二胎，她卻吃多一點就想吐，「我在市民大道上停在路邊吐」。

如今迎來期待的女兒，張齡予也透露目前已懷孕4特約，預產期大約在七月，是巨蟹座寶寶，她提及因為二胎本來就在計劃中，所以老公沒有太多的驚喜感，還將唯一的性別驚喜留給節目，至於兒子則似乎早有預感，在驗孕當天突然雙眼無神表示「妹妹要來了」，嚇壞一旁的婆婆。



