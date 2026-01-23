張齡予驚喜宣布懷二胎！記者會「揭曉性別」嗨翻

〔記者林欣穎／台北報導〕38歲前主播張齡予在2022年結婚，婚後育有一子「小班長」，今(23)日出席主持節目《健康零距離》的3週年記者會，現場驚喜宣布已經懷孕4個月，更當場開起「性別趴」，揭曉寶寶性別是女生。

張齡予(中)宣布懷二寶，Wish朱宇謀(左)、謝采吟現場見證二胎性別。(記者林欣穎攝)

張齡予提到懷二胎一直都有在她的計畫內，想讓孩子年紀不要差太多，不過張齡予在人工受孕過程中，經歷過一次著床不成功，在第二次植入就有特別講究；她也分享某次要去驗孕，3歲兒子突然脫口：「有事情發生了，妹妹要來了」，如今也算是預言成功，她也強調自己繼續工作，預產期是在七月。

廣告 廣告

張齡予懷第一胎時沒有明顯不適，但這次吃東西很容易吐，她也大讚老公是神隊友，會幫忙照料兒子大小事，也說因為懷孕都在計畫內，「這次的驚喜感留給節目了！」今天助理主持Wish朱宇謀、以《羊咩咩》爆紅的台語歌手謝采吟都在場送上祝賀，謝采吟更幽默送上「咩咩叫」，被虧今年是馬年要學馬叫才對，她也隨即笑說要回去學。

【看原文連結】

更多自由時報報導

錄影竟遇「活春宮」聲音全被收 楊繡惠、籃籃目擊過程驚呆

尋找中獎人！9-10月千萬發票2張未領 消費地點看這裡

職場壓力山大也不怕 4星座遇強則強抗壓王

曾來過台灣！AV女優驚傳「私人無碼影片外流」 本人認了發聲明

