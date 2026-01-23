張齡予驚喜宣布懷第二胎 開心喊：終於要生女兒了

張齡予宣布懷孕喜訊，並公開第二胎寶寶性別。（圖／蘇聖倫攝）

美女主持人張齡予今（23日）驚喜宣布懷孕喜訊，並以「戳破氣球」的方式公開第二胎寶寶性別。隨著氣球破裂，粉色氣球瞬間飄出，正式宣布二寶是女生。製作單位也貼心送上白雪公主造型氣球祝福，讓張齡予笑得合不攏嘴，直呼：「終於要生女兒了，真的很開心！」

被問是否還會再計畫第三胎，張齡予坦言，生完這一胎後決定「封肚」，畢竟養育兩個孩子並不容易。她表示，生完二寶後除了親自照顧孩子，也希望能全力衝刺工作。即使目前已懷孕數月，手邊工作依舊照常進行，她也自信地說：「如果老公不反對，我一邊懷孕、一邊工作到預產期前，應該都沒問題。」

談及這次懷上第二胎是否在計畫之中，張齡予直言一切都按部就班進行。她透露，老公對此想法十分支持，因此一切都照著夫妻倆的計畫順利實現。張齡予也鼓勵女性朋友趁年輕時及早凍卵，替自己做好生育規畫「這樣在適當的時候，才能有最好的卵子品質懷孕，不被年齡綁架，只有自己想不想生，沒有能不能生」。

提到兒子「小班長」剛滿3歲，再度懷孕又要兼顧工作，是否感到吃力？張齡予則表示自己相當幸運，先陪伴兒子度過適應上學的重要階段，才迎來二寶。她感謝工作上有同事與合作廠商的體諒與照顧，讓她能安心投入工作。現在反而最常利用空檔時間，搜尋照顧大寶與即將出生的二寶所需的各項母嬰用品，她笑說，同時兼顧兩個孩子的生活照顧，將會是接下來最大的挑戰，也期待自己能盡快上手，成為稱職的「新手二寶媽」。

