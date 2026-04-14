張齡予《健康零距離》無預警收攤 朱宇謀緋聞引聯想？真相曝光
張齡予主持三立《健康零距離》昨（14日）無預警傳出收攤，據悉節目外傳節目收攤與另一搭檔朱宇謀出事有關，但卻遭相關人士否認強調，節目收攤就是大環境不佳導致。
繼TVBS大裁員後，三立也傳出張齡予主持多年的《健康零距離》收攤，據悉《Ettoday星光雲》報導表示節目收攤與搭檔朱宇謀無關，「因為節目《健康零距離》都是長年同時段第一，不太會因為是收視率收掉的，而且朱宇謀不是唯一搭檔張齡予，還有另外一個搭檔是郭大維中醫師，朱宇謀只有一半集數而已，朱最後一次錄影，他事情都還沒有爆出來，所以應該是與朱宇謀緋聞事件無關。」
三立去年爆出《綜藝大熱門》轉戰週末沒成，節目默默收攤後，如今再爆出《健康零距離》也收攤，據報導指出，「各大電視台今年各個部門都有被下達指令說，不管你怎麼樣縮減開支，每個部門有一個一定的比例的縮減，所以每一個部門都很辛苦，因為要去想怎樣去做人員配置上的調整來縮減開支，簡單來說媒體生態非一日之寒，任何人的節目被砍都有可能，新節目沒有獲得贊助或冠名，也幾乎無法錄影。」
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