一張「拉眼角照片」毀了她！原芬蘭小姐莎拉捲入辱華風暴，冠軍頭銜慘遭剝奪

一張在多個社群突然被大量轉發的照片，讓一位年輕選美冠軍就此失去寶貴頭銜，這個人就是2025年代表芬蘭、參與環球小姐（Miss Universe）全球決賽的莎拉（Sarah Dzafce）。她在照片中，用手指將雙眼眼角向上拉抬，搭配芬蘭語的貼文內容，明顯就是在歧視中國人。

而如今的她、也因為這個糟糕舉動，遭到該國選美組織剝奪其「芬蘭小姐」（Miss Finland）后冠頭銜。

綜合外媒報導，芬蘭小姐選美組織發表聲明指出，即日起對莎拉採取紀律處分，「Sarah Dzafce所持有的芬蘭小姐頭銜，自即日起正式撤銷。這項決定並非針對個人的人性價值，而是關於責任。當一個人肩負國家與國際代表角色時，其行為與責任是不可分割的。」

一張照片引爆種族爭議

這場爭議始於去年（2024）11月底，一張莎拉在網路上流傳的照片，顯示她刻意擺出拉起自己的眼角的手勢，然而此舉在全球範圍內，早已普遍被認為、是一種嘲諷亞洲人眼睛特徵（通常是單眼皮）的歧視性動作。

廣告 廣告

而且更讓外人氣憤的是，這張照片還配有一段芬蘭文的說明描述，經翻譯後其意思竟然是「與一個中國人吃飯」，進一步坐實這張照片的歧視意味，進而在社群上快速引起眾多憤怒與批判。

原芬蘭小姐后冠得主莎拉（Sarah Dzafce，右）因拉眼角歧視，被剝奪頭銜、改由亞軍的塔拉遞補。（美聯社）

莎拉眼見自己捅了馬蜂窩，一開始還試圖解釋，稱這張照片是在她患有嚴重偏頭痛時所拍攝，當時的自己、只不過是在按摩自己的太陽穴，藉此緩解不適感。她還澄清，照片上的文字是由朋友添加，並非出自她本人。

然而，這些解釋並未能平息大眾怒火。特別是在莎拉解釋完不久，隨即分享一段自己搭乘芬蘭航空商務艙的影片後，許多外國網友對她更是惱火，使得反彈聲浪更為尖銳和強烈。

原芬蘭小姐后冠得主莎拉（Sarah Dzafce）因拉眼角歧視被剝奪頭銜。（美聯社）

在記者會上，莎拉做出直接的道歉聲明，「我想向所有被我傷害的人，尤其是亞洲社群，獻上最誠摯的歉意。種族主義在任何情況下都是不可接受的。」

「我知道自己仍有許多需要成長的地方。對我而言，最重要的價值之一是尊重他人，包括他們的背景與差異。我重視的是，每個人都能做自己，並被有尊嚴地對待。」

至於2025年芬蘭小姐頭銜，則由現年25歲、原本的亞軍得主塔拉・萊赫托寧（Tara Lehtonen）遞補加冕。

更多風傳媒報導

