一張A4難交代231億用途 何孟樺轟蔣市府：哭窮卻不會花錢

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導

台北市新增統籌分配稅款的使用規劃持續引發爭議，民進黨台北市議員何孟樺今質疑，市府歷經一年多，遲至近日才提出一份僅一張A4紙的說明文件，卻仍未清楚交代數百億元新增財源的具體用途。她直言，蔣市府一方面對外高喊財政吃緊，實際拿到資源後卻「不知道怎麼花」，顯示政策規劃與財政治理能力嚴重不足。

何孟樺檢視內容後認為，「這張爭取了三個月才得到的說明，實在是問題重重」。（圖／民進黨中央黨部提供）

何孟樺指出，早在2024年6月3日，台北市財政局副局長鍾智耀列席立法院答詢時，已明確說明北市財政需求，「因為建設的需求也是很急，如果可以的話，一年大概多200多億。」當羅明才委員詢問時，市長蔣萬安亦曾到場站台，顯示市府早已掌握自身財政缺口規模。

廣告 廣告

她進一步表示，這也代表北市府在一年多前就清楚，442億元的新增統籌分配稅款，遠高於實際需求，即便扣除市府主張的短少部分，新增財源仍足以支應市政建設。然而，「過去3個月來，蔣市府一再地胡言亂語，拼湊數字，指控中央苛扣，假裝北市府根本沒有剩錢，逼到我們要親自試算給全世界看，才偷偷摸摸承認，會剩下231億！」

針對這筆231億元的用途，何孟樺質疑，「蔣萬安市長還是使出拖字訣，一拖再拖，就是不肯向社會大眾、市民朋友說明：我們的稅金去了哪裡？」直到昨日，主計長與財政局長才送交一張A4紙的說明文件，交代統籌分配稅款的使用方向。

不過，她檢視內容後認為，「這張爭取了三個月才得到的說明，實在是問題重重」。她指出，文件中列出的「彌補補助款減少數」與「調整地方負擔」項目，部分早已另覓財源，並實際編列進115年度總預算，例如先前市府曾大力宣傳的學校電費支出，「這樣的款項，根本不應該重複扣除。」

至於市府承認賸餘的231億元，何孟樺認為用途同樣模糊：「撥充老舊校舍改建經費」、「撥充捷運建設經費」、「撥充社會住宅興建經費」、「撥充老舊市場改建經費」，實際作法只是將資金撥入相關基金，「也就是把這些錢『存起來』」。

她質疑，究竟是哪些學校、哪些捷運路線、哪些社宅與市場，能因這筆資金在明年動工，市府至今仍交代不清。更令人憂心的是，這些撥入基金的款項，未來市府大可透過向基金借貸的方式，挪作其他用途，就像是這個會期，市府又向捷運重置基金借了124億一樣。

何孟樺直言，這顯示即便時間已過去3個月，距離鍾智耀副局長發言也已一年多，蔣萬安市長仍未想清楚，該如何善用這筆確定到手的新增財源。她批評，「你有看過這種四處哭窮，但拿到錢卻兩手一攤，不知道怎麼花的窮人嗎？這種人窮的根本不是財富，而是良心；這些人哭窮的不是金錢，而是他們政策擘畫執行的能力！」

她也進一步將矛頭指向《財政收支劃分法》修法，質疑蔣萬安市長連數百億元的市政資源都無法妥善規畫，有什麼資格支持立法院11月三修《財政收支劃分法》呢？國民黨有什麼臉要全台民眾每年多增加兩萬多的負債，只為了讓蔣萬安把錢存到北市的小金庫呢？」

何孟樺最後強調，一名上任3年的市長，若連自己要推動的政策與資源配置都無法說清楚，卻要求中央挪走高教、交通、長照與國防經費，形同掏空中央財政、加重全民負擔。她反問，這樣的立委，不正是「佇咱的厝內拆厝瓦」嗎？

更多FTNN新聞網報導

卓榮泰不副署財劃法 北市議員揭明年恐少197億

雙城論壇前被問「是哪國的台北市長？」蔣萬安：支持符合中華民國憲法的九二共識

綠轟蔣萬安財劃法要試算數字是裝媽寶 北市府反嗆：一巴掌打臉卓榮泰

