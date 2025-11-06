強光照射嚇阻攻擊！ 運將錄影報警防拉車門

在一起行車糾紛中，一名駕駛採取了自保措施，以強光照射嚇阻對方攻擊並同時錄影蒐證。這段緊張的互動過程只持續不到兩分鐘，但引發了對計程車司機自保方式的討論。多位計程車司機表示，雖然強光照射可能有一定效果，但最安全的方式仍是緊閉門窗、錄影蒐證並立即報警。也有人認為，攜帶所謂的「小工具」自保可能導致衝突升級，甚至可能面臨法律責任，因此保持冷靜並遠離衝突現場才是最佳選擇。

以「強光」照射嚇阻攻擊，運將錄影報警。（圖／爆料公社公開版臉書）

事件發生在夜間，當一名駕駛遇到行車糾紛時，他立即開啟手機錄影並拿出強光照射對方，試圖嚇阻攻擊並保護自己。影片顯示，強烈光束從駕駛座往外照射，導致試圖硬拉車門的男子瞬間睜不開眼睛。駕駛大聲告知對方已經報警並全程錄影，此時乘客匆匆離開，對方似乎也想離開現場。

廣告 廣告

其他計程車司機對此事件發表了看法。一位計程車司機表示，使用強光照射需要非常強的光源才有效果，一般修車工具的光源就能發揮基本作用，且這種方式既有用又合法。他強調，駕駛不可能攜帶刀具等違法物品自保。

計程車每天在馬路上行駛，行車糾紛幾乎天天上演。日前也曾因為喇叭聲而爆發衝突，甚至有街頭棒球隊在街上猛砸計程車的事件。新冠疫情期間，有些計程車安裝了隔板以防口水傳播，同時也避免後座乘客有不當行為。

然而，另一位計程車司機指出，遇到持刀持槍的攻擊者，隔板也無法提供完全保護。攜帶所謂的「小工具」自保可能會讓駕駛有恃無恐，反而增加與他人起衝突的可能性。他提到，有些駕駛會在駕駛座旁或後行李箱放置球棒等物品。一位計程車司機解釋，對於路怒症患者而言，按喇叭、超車或靠得太近都可能被視為挑釁行為。他建議與這類人保持距離，並認為以暴制暴只會造成互相傷害，後續影響可能遠超過當時的出發點，得不償失。攜帶自保工具有其考量，但可能越過法律界線而面臨刑責。最安全的方式仍是關門上鎖、錄影蒐證、報警求救，並迅速遠離可能發生更大衝突的現場。

更多 TVBS 報導

躺馬路擋車！猛喊「三鐵人」淋雨跳舞 女遭警扛出車道

疑行車糾紛男出拳狂搥車窗 網歪樓狂問：手不痛嗎？

闖紅燈被提醒竟怒攔車！73歲翁躺路中央「車陣全卡死」下場曝

員林行車糾紛升級「雙雙流血報警」 互提告強制傷害罪

