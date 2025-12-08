強光逼問！ 沈伯洋攜女兒散步遭突襲謾罵

民進黨立委沈伯洋7日傍晚在台北市街頭遭遇一名男子挑釁。根據沈伯洋的還原，他說自己與5歲女兒散步時，被一名自稱「只相信共產黨」的男子跟蹤並質問為何當網軍、做壞事，且在謾罵過程中開啟手機閃光燈錄影，強光直射女兒眼睛，造成驚嚇。這起事件不僅涉及公眾人物安全，更牽連未成年兒童及可能的境外勢力影響，沈伯洋已向警方報案並將提告網路謾罵者，表明絕不姑息。

民進黨立委沈伯洋表示，七日傍晚和女兒散步時，遭到一名男子尾隨並進行政治謾罵。（圖／沈伯洋臉書提供）

沈伯洋在社群媒體發文描述整起事件經過，表示當時與女兒散步時突遭一名男子跳針質問「為何當網軍」、「為何做壞事」等問題。當沈伯洋要求對方提出證據時，該男子無法回應。更令人意外的是，當沈伯洋反問對方時，該男子竟然表明「只相信共產黨」。沈伯洋表示，這名男子其實是把共產黨對他的所有抹黑內容重複質問一次，他認為這凸顯了台灣社會中確實存在一群不斷相信共產黨言論的人，也讓他不禁思考台灣究竟有多少這樣的「在地協力者」。

這起事件最令沈伯洋不滿的是，當時他5歲的女兒就在現場。根據現場目擊，沈伯洋與女兒在一場表演結束後手牽手準備返家，卻遭該名男子一路尾隨。該男子不僅謾罵，還拿出手機錄影，同時開啟閃光燈，光線非常刺眼。沈伯洋表示，在這樣的情況下，年僅5歲的女兒受到了驚嚇，這讓他感到相當無奈。從事發現場的照片可以看到，在傍晚時分，手機閃光燈的確會造成不適。

對於這起事件，沈伯洋已經採取法律行動。他表示已向警方報案，預計會進行筆錄。此外，對於在網路上發表謾罵言論的帳號，他也一併提出告訴。沈伯洋強調，由於事件涉及女兒安全，且可能牽扯境外勢力，他絕對不會姑息這種行為。這起事件也再次引發社會對公眾人物人身安全以及境外勢力可能影響的討論。

