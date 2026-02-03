強冷倒數！週五晚起氣溫驟降「下探6度」 恐再迎寒流

強冷倒數！今（4）天起台灣環境偏東風，水氣較少，各地大多為多雲到晴，僅花、東地區及恆春半島有局部短暫雨，不過提醒大家要把握好天氣，氣象專家吳德榮透露，週五晚起鋒面抵達，北台灣變天、氣溫驟降，中部以北地區轉濕冷有雨，台北低溫恐跌破10度，有機會成為入冬以來第2波「寒流」。

中央氣象署指出，今天夜間清晨西半部雲量少，早晚輻射冷卻影響氣溫稍涼，中部以北及東北部低溫約13至15度，南部及花東16至17度；白天開始氣溫比昨天高，北部及東半部高溫約22至25度，中南部高溫可達約26至28度。

離島天氣澎湖晴時多雲，16至19度，金門晴時多雲，12至18度，馬祖晴時多雲，10至15度。

2/4全台天氣預報。圖／中央氣象署

不過要好好把握短暫好天氣，氣象署表示，最近天氣如雲霄飛車，「週五前暖如春、週末寒冬再臨」，週五（6）晚起鋒面通過，中部以北、東北部和東部地區明顯濕冷，氣溫一路驟降有可能跌破10度，中南部則是乾冷或陰冷為主，最冷時間預計落在週日晚間至週一清晨；而北台灣2000公尺、中南部3000公尺以上高山也有望降雪。

吳德榮表示，週五午夜前後鋒面抵達，週六中部以北短暫轉為濕冷有雨，一路至週日、下週一各地都寒冷，且這波冷空氣的強度預計台北測站將觸及10度，有成為入冬以來第2波「寒流」的機率，本島縣市的平地最低氣溫則可降至6度以下；最快下週二冷空氣減弱，白天氣溫回升，不過下週三又有另一波冷空氣，迎風面北台灣再轉雨。





此外，位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓TD02，未來將朝西往菲律賓南部移動，有發展為輕度颱風的趨勢，不過因距離遙遠，對台灣無直接影響。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，4日環境風場為偏東風，西半部擴散條件差，污染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區及金門為「橘色提醒」等級。

