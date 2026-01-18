強冷氣團下週襲！中南部「輻射冷卻」僅11℃比北部更冷

記者高珞曦／綜合報導

好天氣又告一段落！強烈大陸冷氣團即將在19日晚間南下，北方冷空氣持續遞補增強，溫度一路下滑，北部到東部低溫下探12度，中南部雖較乾冷，但因輻射冷卻作用，局部空曠平地和近山區低溫也可能只有11度。

強烈大陸冷氣團20日來襲，中南部雖是乾冷卻也不能輕忽輻射冷卻造成的低溫。（示意圖／中天新聞）

氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」分析師林孝儒表示，19日起至下週末，隨著北方冷空氣持續遞補增強南下，冷空氣強度將上看強烈大陸冷氣團等級，水氣也變多，預計北部到東部一帶呈陰雨天氣，中南部山區多雲時陰，有短暫陣雨發生機會，平地則維持晴時多雲。

同時，整體氣溫「溜滑梯式下降」，這波冷空氣19日為東北季風等級，北部、東部低溫15度至17度，中南部低溫16度至18度。20日至23日達大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團等級，北部及東部低溫再下探到12度至14度，中南部也只有13度至15度。

雖然中南部看似溫度略高一些，但林孝儒指出，由於中南部的水氣較少，輻射冷卻作用會更明顯，在清晨、夜晚時段，局部平地空曠及近山郊區等地低溫不排除跌到11度至12度，不亞於北台灣。預計要等到冷空氣下週末減弱之後，溫度才有回升跡象。

