強冷氣團來襲！元旦後探８度 高山追雪時段曝

（記者許皓庭／綜合報導）迎2026跨年注意！氣象署與專家賈新興示警，雖今（29）日短暫回溫，但跨年夜起東北季風增強，元旦夜更有「強冷氣團」接力南下。週五、週六各地氣溫驟降，苗栗以北空曠地區低溫僅8至10度。北部及東半部雨具必備，高山地區如拉拉山、太平山在週五深夜至週六清晨具備降雪條件，追雪民眾須留意保暖。

根據最新預報路徑，本週天氣呈現先回溫、後轉冷的趨勢。今日（29日）各地氣溫稍升，但基隆北海岸與宜蘭地區仍需防範局部大雨。自明（30日）起，東北季風開始影響西半部，跨年夜至元旦期間，北部及東部受此氣流影響雲量偏多並伴隨降雨，欲迎接新年第一道曙光的民眾需視天候運氣。

冷空氣的核心影響將在元旦深夜全面爆發。專家賈新興指出，這波偏強的大陸冷氣團將在1月2日深夜至3日清晨達到最強，台北市區最低溫約落在12.5至13.3度。氣象署則預估，週五至週六台南以北與宜蘭低溫普遍剩11至14度，特定偏遠平地更可能出現低於10度的極端低溫，預計全台都會冷得非常有感。

在降水與高山天氣方面，受惠於冷氣團強度與水氣配合，週五晚間至週六清晨是最佳追雪時機。除拉拉山及太平山有降雪機率外，合歡山亦有機會觀察到冰霰。氣象署建議計畫登山或在沿海參與跨年活動的民眾，因應週五起顯著增強的風浪與寒意，務必備齊防風保暖外套，並持續追蹤最新氣象異動資訊。

此外，中南部地區雖在跨年期間天氣相對穩定，但應注意晨間霧氣影響能見度。氣象署提醒，元旦後各地溫差變化劇烈，西半部日夜溫差尤其顯著。整體而言，2026年的首個週末將重拾濃厚的冬日氛圍，民眾在安排戶外行程時，應優先考慮洋蔥式穿法，並預留雨備方案以因應北東地區的濕冷變化。

