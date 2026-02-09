強冷氣團來襲 恐跌破10度 春節前後天氣曝光





氣象專家吳德榮在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，今(9)日受「強烈大陸冷氣團」影響，西半部晴朗穩定，東半部雲量稍多、偶有零星短暫降雨的機率。白天氣溫略升、仍偏冷，因夜間輻射冷卻加成，「寒流」雖未必達標，今晚、明晨本島部分平地仍有10度以下的低溫，需注意保暖，續防寒害。今日各地區氣溫如下：北部8至18度，中部7至22度，南部9至23度，東部8至19度。

吳德榮表示，明(10)日白天起至週三(11日)上午冷空氣減弱，各地晴朗、白天氣溫升，因輻射冷卻，週三清晨仍有低溫。週三下午起另一小股冷空氣挾少量水氣南下，北部雲量增、北海岸、東半部轉有局部短暫雨，氣溫略降。週四(12日)各地好轉為晴時多雲，氣溫回升，東半部偶有局部短暫雨的機率。週五至「小年夜」(13至15日)各地晴朗穩定、回暖如春，因輻射冷卻，應注意日夜溫差很大。

吳德榮比表示 ，「除夕」(16日)東北季風略增強，大臺北、東北部轉有局部短暫雨，氣溫略降；其他地區影響輕微、仍為晴時多雲。「年初一」(17日)各地晴朗穩定、回暖如春，日夜溫差大；東半部偶有零星降雨的機率。「年初二」(18日)之後，各國模擬分歧，需持續觀察模式調整。

