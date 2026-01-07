強冷氣團來襲！石碇清晨僅八度 十六縣市低溫特報

（記者許皓庭／綜合報導）強烈大陸冷氣團伴隨輻射冷卻發威，中央氣象署今（7）日清晨於新北市石碇測得 8.5 度全台最低溫。氣象署已針對全台 16 縣市發布低溫特報，其中雙北、桃竹及宜蘭等 6 縣市列為「橙色燈號」，具備持續 10 度以下或 6 度以下低溫機率。此波極端冷空氣將影響至週六清晨，中部以北低溫普遍僅 8 至 12 度，提醒民眾務必加強防寒作業。

圖／氣象署針對全台 16 縣市發布低溫特報，其中北北基、桃竹及宜蘭等 6 縣市列為「橙色燈號」。（翻攝 中央氣象署 網站）

氣象署預報員曾昭誠指出，目前台灣正受強烈大陸冷氣團持續影響，降雨已顯著趨緩，天氣由濕冷轉為乾冷。今日至週四期間，僅桃園以北及東半部有零星短暫雨。氣溫方面，今日北部白天高溫僅 13 至 15 度，中部以北與宜蘭清晨低溫約 10 至 12 度，南部及台東則在 13 至 16 度之間，部分空曠地區受輻射冷卻影響，氣溫恐更低。

針對低溫警戒區域，氣象署詳細劃分燈號。金門縣有 6 度以下氣溫發生機率，而新北市、台北市、桃園市、新竹縣及宜蘭縣則易出現持續 10 度左右的低溫。其餘包括基隆、苗栗、中彰投、雲嘉南及高雄等 11 縣市則為黃色燈號，需留意 10 度以下低溫。專家呼籲，長期處於寒冷環境易引發呼吸道或心血管不適，應確保兒童與長輩的頭頸四肢保暖。

氣象專家林得恩於「林老師氣象站」分析，這波低溫具有「冷得久」的特點。雖然強烈冷氣團預計在週六（10日）白天起逐漸減弱，氣溫會略微回升至接近 20 度，但週六晚間受輻射冷卻影響，各地清晨依然寒冷，西半部日夜溫差極大。週日（11日）起冷空氣將進一步減弱，強度有望降為東北季風等級，屆時北部與東半部降雨機率將隨之增加。

在冷氣團影響期間，農漁養殖業應嚴防寒害。民眾在室內使用瓦斯熱水器及電暖器具時，必須確保環境通風與用電負載安全。此外，冬季為流感等疾病好發期，除了基本的禦寒措施，落實個人衛生習慣亦是關鍵。氣象署提醒，週日前沿海與空曠地區風力偏強，若有海上作業或戶外活動規劃，請務必隨時關注最新氣象異動。

