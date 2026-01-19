強冷氣團入夜南下！專家示警：強度近寒流 北部水氣多「冷得很有感」

氣象粉專表示，這波冷氣團強度相當接近寒流等級，屬於「冷得很有感」的類型。（示意圖／劉耿豪攝）

今天（19日）晚間起強烈大陸冷氣團南下，北部、宜蘭氣溫明顯下降，低溫約11～14度，南部、花東及澎湖14～16度，金門8～9度，馬祖6～8度，局部地區溫度可能更低。氣象粉專表示，這波冷氣團強度相當接近寒流等級，屬於「冷得很有感」的類型，北、中部海拔3000公尺以上高山，在溫度與水氣條件配合下有降雪機會。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，根據最新模式資料顯示，即將南下的強烈冷氣團整體強度相當接近寒流等級，北台灣因水氣偏多，濕冷感將被進一步放大，這一波屬於「冷得很有感」的類型，務必提前做好保暖準備。另外，北、中部海拔3000公尺以上高山在溫度與水氣條件配合下有降雪機會。

另外，前氣象局長鄭明典說明，目前冷高壓中心正緩慢往東南方向移動，再追蹤低層冷空氣流向，主要的冷空氣受東側大低壓的影響，仍然是偏東出海，預期日、韓會有一波嚴寒的低溫；部分冷空氣則往南移動，中國多數地方都發布寒潮與降溫預警。

鄭明典提到，這一次影響台灣的冷空氣可能要經過黃海、東海，在海面時間長，空氣相對潮濕，但預期降雨還包括冷空氣上方的西風帶來的水氣，時間大約落在明天（20日）晚間之後，這部分的水氣才是高山降雨的主要水氣來源。

