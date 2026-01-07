強冷氣團凍全台！未來4天入夜更冷 「這些地區」恐跌破7度

生活中心／許智超報導

今（7日）明兩天受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。對此，天氣風險公司分析師吳聖宇提醒，強烈冷氣團的影響要到週五才有緩和的機會，但週末將再有一波冷空氣南下，持續影響到下週一才緩和。另外一直到週末，須留意夜晚清晨低溫發生情況，尤其輻射冷卻明顯的地方，可能會比7度更低。

吳聖宇說明，今晚至明日白天之間，將有短波槽要掠過台灣附近，帶動又一波冷空氣遞補下來，由於中間並沒有明顯的間隔，因此算是同一波強烈冷氣團的影響，要到週五冷空氣影響才會有稍緩和的機會，但到了週六、週日之間，隨著中高層短波槽再度通過，將再有一波冷空氣遞補南下，並且持續影響到下週一才趨於緩和。

吳聖宇表示，照預報的資料來看，其實週末這波冷空氣應該也有機會達到大陸冷氣團，甚至更強的水準，因此目前在冷空氣持續南下的情況下，預估到週末之前都還是持續有低溫發生的機會，尤其因為乾冷的天氣型態，夜晚清晨還是容易出現低溫的情況，有輻射冷卻作用配合的話，要特別注意局部極低溫出現的可能性。

吳聖宇指出，預估一直到週末，北部、東北部白天高溫可能都在20度或以下，大致維持在15至20度間，中部及花東地區高溫則是落在18至23度間，南部高溫是在20至25度間；夜晚清晨在中北部、東北部都市地區低溫維持在10至14度間，空曠地區有機會降到7至9度，輻射冷卻明顯的地方可能會比7度更低，南部及花東都市地區低溫維持在13至16度之間，空曠地區有機會降到10至12度，輻射冷卻明顯的地方有機會降到10度以下。

吳聖宇說，從溫度預測可以看出，各地的日夜溫差都相當大，尤其中南部地區，甚至可以相差到10至15度以上，除了輻射冷卻低溫本身要注意外，顯著的日夜溫差也要特別小心。

天氣方面，吳聖宇表示，維持乾冷型態，陸續南下的冷空氣都比較偏乾，雖然迎風面地區有些降雨的機會，但雨量不多，範圍也集中在大台北、北海岸、宜蘭到花東局部區域為主，其他地方則只有雲量多寡的變化，一直到週末整體天氣都較為穩定。

吳聖宇提到，因為缺乏明顯的水氣，高山地區這段時間不容易出現冰霰或雪的機會，即使有應該也非常零星局部，但由於溫度夠低，因此結冰的現象應該是很容易出現，到山區活動仍要特別注意。

