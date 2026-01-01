強冷氣團快又強！明晚氣溫驟降「8縣市」當心低溫

綜合中央氣象署及氣象粉專分析，受強烈大陸冷氣團影響，明日入夜後氣溫驟降。（示意圖／東森新聞）





綜合中央氣象署及氣象粉專分析，受強烈大陸冷氣團影響，明日入夜後氣溫驟降，8縣市有10度以下氣溫發生的機率，提醒民眾留意。

氣象署預報

中央氣象署表示，明（2）日至周六受強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷，雖周日稍減弱，但清晨因輻射冷卻影響，各地仍偏冷，到了白天氣溫才會回升，這段時間中部以北及宜蘭低溫僅10至12度，南部及花東12至15度，澎湖15至17度，金門、馬祖8至10度。

低溫特報

中央氣象署也針對8縣市發布低溫特報，其中「新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣」為橙色燈號，有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，「苗栗縣、宜蘭縣、金門縣」為黃色燈號，有10度以下氣溫發生的機率。

廣告 廣告

低溫特報。（圖／中央氣象署）

最冷時間

中央氣象署接著指出，下周一至四（5-8日）及下周末（10-11日）將有冷空氣繼續南下，預計1月上半月將是明顯寒冷的天氣，提醒民眾注意保暖。

氣象粉專「氣象報馬仔」也發文指出，今年首波強烈大陸冷氣團南下，且南推速度快、強度偏強，研判周五晚間至周六清晨，將是本波冷空氣影響最劇烈時段，空曠地區局部地區低溫有出現10度以下機率，須加強保暖準備。

各地氣溫。（圖／翻攝自氣象報馬仔 臉書）

更多東森新聞報導

跨年倒數！「國師」唐綺陽曝12星座2026年運勢走向

2026年4生肖犯太歲！命理師點名他：恐車禍血光之災

築間、50嵐都入列！「農藥超標」5名店遭點名

