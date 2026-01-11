強冷氣團暫時退場！明起「一天比一天熱」高溫上看27度

今日冷空氣南下，不過輻射低溫效應減弱，明日起強冷氣團暫時退場，高溫將上看27度。資料照，李政龍攝



今日（1/11）清晨受大陸冷氣團影響，全台天氣仍舊偏冷，清晨最低溫為嘉義竹崎鄉8.3度，不過明日（1/12）起冷空氣減弱，各地氣溫有望回升，氣象專家林得恩表示，隨著強冷空氣團暫時退場，本週全台「一天比一天熱」，中南部高溫甚至可能達到27度。

縣市預報。氣象署提供

氣象署指出，今日至明日清晨受大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷，台灣東部及東南部地區有局部短暫雨，基隆北海岸、東北部地區及恆春半島有零星短暫雨。其他地區及金門、澎湖、馬祖為多雲到晴，西半部山區清晨有零星短暫雨。明日白天起大陸冷氣團減弱，北部及東北部氣溫回升，各地早晚仍偏冷，日夜溫差大，請民眾特別注意。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「洩天機教室」專欄撰文指出，今晨雖有冷空氣南下，不過輻射冷卻效應減弱，低溫不降反升，僅中南仍有較強的輻射冷卻效應。清晨西半部轉晴，花東海面有若降水回波，根據最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日各地轉為晴朗穩定，不過花東仍有零星短暫飄雨的機率，白天氣溫變化不大；晚間至明日清晨因輻射冷卻效應加成，本島平地最低溫仍在9度以下。

今晚至明晨因「輻射冷卻」加成，本島平地的最低氣溫仍在9度以下。氣象署提供

吳德榮接著指出，明日白天起至週五（1/16）各地多為晴朗穩定，隨著強冷空氣減弱，氣溫將逐日回升，白天舒適漸趨微熱，不過因輻射冷卻效應偏強，連日早晚氣溫仍偏低，日夜溫差很大。週六（1/17）東半部水氣增多，西部天氣晴朗、東部則轉偶陣雨、氣溫續升。

吳德榮提到，根據各國模式模擬顯示，下半週菲律賓東方海面有熱帶擾動發展，並有成颱機率，不過根據氣候資料顯示，西北太平洋從未發生過「1月颱」侵台，因此對台灣是否會有間接影響？目前各國模擬仍在持續調整中，應持續觀察。

氣象專家林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」發文表示，「強冷氣團暫時退場！」今日清晨雖仍受大陸冷氣團南下影響，不過隨著強冷氣團暫時退場，本週天氣將有明顯轉變，明日白天起大陸冷氣團開始減弱，強冷氣團降為東北季風等級，天氣也會逐漸回溫，且溫度一天比一天高，除了金門、馬祖外，台灣各地白天高溫皆有機會達20度以上，中南部甚至可達26、27度；不過夜晚至清晨這段時間因輻射冷卻緣故，氣溫仍較寒冷。

林得恩指出，下週強冷空氣暫時退場。翻攝自臉書林老師氣象站

林得恩也提到，另方面由於環境水氣減少，降雨區域縮減，下週台灣各地天氣多為多雲到晴，「享受冬日陽光，本週最為幸福！」

