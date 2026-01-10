強冷氣團暫退場！1/12起逐漸回溫「中南部飆27度」

今(11日)大陸冷氣團南下並影響，北部及東北部整天又會變得比較偏冷，西半部及東北部低溫普遍約11至13度，其他地區在15度左右。氣象專家林得恩指出，隨著強冷氣團暫時退場，本週天氣將有明顯的轉變，氣溫一天比一天高，中南部甚至可達26、27度。

林得恩在臉書「林老師氣象站」發文提到，強冷氣團暫時退場！今日清晨仍受大陸冷氣團南下影響，台灣各地低溫依舊；平地以嘉義竹崎攝氏9.1度最低，雲林古坑攝氏9.2度次之；高山又以台中和平的零下攝氏5.2度最低（統計至今晨0400時）。

林得恩表示，隨著強冷氣團暫時退場，本週天氣將有明顯的轉變。明日（1/12）白天起，大陸冷氣團就會開始減弱，強冷氣團降為東北季風等級，天氣也會逐漸回溫，且氣溫一天比一天高。除了金門、馬祖外，台灣各地白天高溫都有機會達到20度以上，中南部甚至可達26、27度。

林得恩提醒，夜晚至清晨這段時間，因輻射冷卻緣故，氣溫仍較涼冷。另一方面，由於環境水氣減少，降雨區域縮減；台灣各地大多為多雲到晴天氣，享受冬日陽光，本週最為幸福！

