強冷氣團殺到「越晚越冷」！下週這天起 迎風面再轉濕涼

強烈大陸冷氣團襲台，持續發威！氣象粉專指出，受華南中高層雲系東移影響，全台雲量增多，而此波低溫預計在今（21）晚至明清晨達到巔峰，北部、中部、台南及宜蘭低溫僅11至12度，東部及南高屏則為13至14度。值得注意的是，下週二東北季風再增強，28日起迎風面將轉為濕冷天氣。

下週二起，東北季風再度增強，28日至30日，北北基桃宜花東、恆春半島地區不定時有短暫雨。（示意圖／資料照）

根據氣象粉專「天氣即時快訊」指出，在降雨方面，22日起基隆北海岸與雙北山區易有短暫雨，北北桃宜地區不定時有雨，竹苗、東部及屏東為陰天或多雲，中部與南高地區維持晴朗。

氣象署預報員賴欣國也表示，受北方強冷空氣與中層水氣移入影響，全台雲量明顯增加。西半部及宜花地區低溫僅約10至12度，台中以北與宜蘭局部空曠地區更有跌破10度的機率，新竹以北則須嚴防持續性低溫。

此外，氣象粉專透露，在週五（23日）冷氣團持續影響，溫度雖微幅回升，全台早晚仍寒冷。基隆北海岸與宜蘭有短暫雨，北北桃花東為陰天，竹苗及中南部轉為整日晴朗。

氣象粉專補充，週六至下週一（24至26日）冷空氣減弱轉東風，氣溫回升。北部與東半部白天偏冷，中南部白天偏涼。基隆北海岸、東半部及恆春半島在週六、日有局部短暫雨，週一全台恢復晴朗。需注意的是，週一清晨中南部地區有局部霧或低雲影響能見度的機率。

氣象粉專提醒，下週二（27日）起，東北季風增強，再次降溫，北部、宜蘭白天偏冷，中南部與東部白天偏涼。下週三至週五，將轉為不定時有局部短暫雨，而降雨區域集中在迎風面的北北基桃、宜花東，以及恆春半島。由於日夜溫差大，對心血管疾病患者及長者風險較高，提醒民眾適時調整穿著。

