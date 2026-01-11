強冷氣團減弱！專家：本週起氣溫「回升到27℃」

（記者張芸瑄／綜合報導）氣象專家林得恩表示，本周台灣天氣將明顯轉暖，冷空氣影響逐漸減弱，全台白天氣溫呈現一路向上的趨勢。各地白天高溫普遍有望突破20度，中南部更可能上看26至27度，久違的冬日暖陽也將再度現身，可說是本周最令人期待的天氣亮點。

圖／本周台灣天氣將明顯轉暖。（翻攝 林老師氣象站臉書）

林得恩在「林老師氣象站」指出，今晨仍受到大陸冷氣團南下影響，各地低溫偏低，但強冷氣團預計自今日起逐漸減弱，約從周一起，冷空氣會退化為東北季風等級，整體天氣跟著回暖。

他說，隨著冷空氣勢力轉弱，氣溫會一天比一天高，除了金門、馬祖等離島外，全台白天都有機會回升到20度以上，南部地區更能感受到接近27度的溫暖。值得留意的是，儘管白天回暖，但夜晚到清晨仍可能因輻射冷卻而顯得偏涼，民眾仍需適度保暖，避免早晚溫差過大造成不適。

