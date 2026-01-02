強冷氣團發威！鄭明典示警「平地低溫跌破12度」：中南部可能更冷

生活中心／張尚辰報導

今（3）日受強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷。前氣象局局長鄭明典表示，全台平地氣溫普遍在12度以下，多數地方明日清晨前可能會有更低的溫度出現。

鄭明典在臉書發文指出，花蓮以南的東部附近海溫較高，加上風向和地形幾乎平行，氣溫相對較緩和，恆春受到地形屏障影響，有落山風，但吹不到東北風。

鄭明典說，今日全台平地氣溫普遍在12度以下，而且多數地方明日清晨前還會出現更低的溫度，這樣的氣溫雖然北部人覺得冷，但中南部的民眾可能感覺更冷，因為中南部普遍氣溫較高，會不習慣這樣的低溫。

