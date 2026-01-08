強冷氣團發威！高山降雪.清境下冰霰 追雪遊客興奮搶拍

南投縣 / 綜合報導

8日清晨氣溫驟降，合歡山、玉山、嘉明湖等高山地區都飄下白雪，山壁和植物覆蓋一層薄雪，超級夢幻，就連海拔只有約2000公尺的清境地區，也罕見下冰霰，不少民眾看到拿起手機狂拍，興奮直呼是第一次看到。全台高山地區降雪，前中央氣象局長鄭明典在臉書PO出衛星雲圖，說出現雲街，就代表有冷高壓，氣溫會有變化，中南部因為雲量變少，輻射冷卻明顯，氣象署也預測，將會出現10度以下低溫，提醒民眾做好保暖。

南投合歡山松雪樓，一早下起雪夾霰，雪花不斷從天空飄落，停車場的路面和汽車都覆起一層薄雪，看起來超級夢幻，合歡山的武嶺亭也下雪，地面積起白雪，隨著強風在上捲起小旋風，警方也到停車場交通管制，就連海拔比較低的清境，也罕見飄下雪白冰霰，遊客站在觀景台上拿出手機猛拍。

各地山區變身銀白世界，台東的嘉明湖山屋，下起雪夾霰，山屋建築像是灑糖霜，登山客徐承祐說：「沒意外的話，這應該就是2026年1月的第一場雪。」向陽山屋的山壁上也披上銀白色外衣，霧氣朦朧宛如仙境，還有玉山登山口塔塔加，白雪飄落在山林之間，植物結霧淞，猴子都跑到小木屋屋簷上躲雪。

玉管處副處長邦卡兒海放南說：「今天早上8點40分左右開始降雪，持續約12分鐘左右。」高山有白雪和冰霰現蹤，海拔3000公尺以上的嘉明湖、合歡山，還有海拔2850公尺的向陽山屋下起雪夾霰，海拔2610公尺玉山塔塔加結起霧淞，而海拔2000公尺以上的福壽山農場.清境地區，下起冰霰，追雪民眾紛紛衝上山賞雪。

前中央氣象局長鄭明典，就在臉書上PO出衛星雲圖，畫面中的旋轉雲系是由「雲街」組成，是冷高壓，另外這張動圖則顯示，台灣上空雲量逐漸消失，表示冷高壓中心偏南，晚上會有明顯的輻射冷卻，中南部地區將會出現10度以下低溫，因此提醒民眾，務必要做好保暖。

