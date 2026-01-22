強冷氣團襲！北東濕寒再一天 周末逐回暖

受強烈大陸冷氣團影響，中部以北及宜花地區天氣寒冷。（圖／東森新聞）





受強烈大陸冷氣團影響，中部以北及宜花地區天氣寒冷，清晨最低溫在雲林8.4度，天氣還要再冷一天。週六（24日）起冷空氣減弱，氣溫逐日回升，不過夜間輻射冷卻強，日夜溫差大，週二（27日）會有另一波冷空氣南下，到時候北部、東半部會再降溫轉雨。

強烈大陸冷氣團發威，武嶺剩0度，體感溫度跌到0度以下，有辣妹不怕冷拍美照。

民眾：「來都來了，就要衝一波，第一次在台灣追雪，（第一次上合歡山嗎），沒有，但是第一次在台灣看到真的雪（冰霰），正在飄的，（這個計畫是什麼時候決定好的），昨天晚上。」

現場一度下起冰霰，整片銀白世界超夢幻。鏡頭轉到宜蘭太平山，低溫也只有0度，可惜水氣還不夠，山上沒飄雪，樹枝覆蓋了許多露珠，追雪撲空。

儘管這波強烈大陸冷氣團不是寒流等級，但細雨不斷，加上濕度高，體感上會覺得特別冷，要做好保暖工作。

氣象署預報員劉沛滕：「今天這一波的強烈大陸冷氣團，會影響到明天清晨，整個降雨到明天之後也會逐漸減少。不過還是要留意白天的日夜溫差，白天回溫之後，夜間容易有輻射冷卻效應。」

預報強烈大陸冷氣團還會再影響一天到週五（23日），週六至下週二冷空氣減弱，氣溫逐日回升，不過夜間輻射冷卻強，日夜溫差大。下週二另一波冷空氣南下，北部、東半部再降溫轉雨。

氣象署預報員劉沛滕：「北台灣地區、東半部地區降雨機率又會再增加，所以下週之後還有一波東北季風，而且還是比較潮濕的東北季風，下週二的晚上、下週三的清晨這段期間，降雨會比較明顯一些。」

冷空氣一波波，回暖沒幾天馬上又會降溫，保暖工作做足，以免著涼感冒。

