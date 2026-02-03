強冷氣團週末南下！強度挑戰寒流 「急凍9度」最冷時間點出爐

下一波冷氣團將於週六（7日）南下，強度至少是強烈冷氣團等級，且有望挑戰寒流。（圖／劉耿豪攝）

今天（3日）白天起大陸冷氣團減弱，氣溫逐漸回升，預計明天（4日）至週五（6日）各地多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。不過，下一波冷氣團將於週六（7日）南下，強度至少是強烈冷氣團等級，且有望挑戰寒流，最冷時間點落在8日晚間至9日清晨，屆時局部地區不排除出現9度低溫。

氣象署表示，明天各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，北部、東半部及澎湖高溫可來到19～24度，中南部21～29度，金門18～19度，馬祖14～16度，其中中南部日夜溫差較大，提醒早出晚歸的民眾注意保暖。

氣象署指出，週五晚間至週六鋒面通過，加上另一波大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，中部以北、東北部及東部天氣明顯轉冷，其他地區早晚亦冷；天氣方面，基隆北海岸、桃園以北、宜蘭地區有短暫雨，竹苗、花東地區及恆春半島亦有局部短暫雨，其他地區為多雲。

氣象署說明，下週日至下週一清晨，大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響，中部以北及宜蘭低溫約11～14度，南部、花東及澎湖14～16度，金門10度，馬祖9度。由於水氣減少偏乾冷，這2天各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。11日、12日另一波冷空氣南下，北部及東北部氣溫下降。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」透露，這幾天氣溫偏溫暖舒適，下一波冷空氣預計週六南下，並持續影響到下週二清晨，強度至少是強烈冷氣團等級，有望挑戰寒流，屬於先濕冷後轉乾的型態，本週溫度會有非常明顯的上下震盪，提醒大家務必注意天氣變化。

