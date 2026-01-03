強冷氣團週一南下「挑戰寒流等級」 下週後半偏乾冷

4日清晨仍有輻射冷卻，局部低溫下探8度，隨著這波強烈大陸冷氣團減弱，白天逐漸回溫，降雨範圍縮減到基隆北海岸、東半部地區和恆春半島。但下週有強烈大陸冷氣團南下，強度挑戰寒流等級，台北氣象站低溫可能僅10.4度。

新1波強烈大陸冷氣團5日起南下，北部和東部可能有短暫降雨。（示意圖／中天新聞）

中央氣象署預報員林定宜表示，目前這波強烈大陸冷氣團將在4日轉弱，僅基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區天氣以多雲到晴為主。

新1波強烈大陸冷氣團5日起南下，桃園以北、東北部和東半部將有局部短暫雨，新竹和苗栗有零星短暫雨，東南部、恆春半島也是零星短暫雨，其他地區仍是多雲到晴。

7日至11日天氣偏乾，降雨範圍預估進一步縮小到東半部和恆春半島，有零星短暫雨，且該強烈大陸冷氣團9日至10日強度趨弱。

氣象署提醒，未來1週有2次強烈大陸冷氣團變化，清晨輻射冷卻有機會導致部分地區日夜溫差大。（圖／中央氣象署提供）

溫度趨勢上，雖目前這波強烈大陸冷氣團正轉弱，4日清晨受輻射冷卻影響，各地仍偏冷，中部以北、東北部低溫10度至12度，南部、花東14度至16度，其中又以東北部和西半部需留意日夜溫差達10度以上。

下波強冷氣團7日發威前，會有小幅回暖的時段。（圖／中央氣象署提供）

氣象署也發布9縣市低溫特報，3日至4日清晨期間，各地天氣寒冷，新北至苗栗、雲林、南投、宜蘭及金門局部地區有機會出現10度以下氣溫，且局部最低溫可能只有8度至9度，列黃色「寒冷」示警燈號。

此外，新1波強烈大陸冷氣團與輻射冷卻作用影響，7日至8日中部以北、東北部和東半部較寒冷，台北氣象站可能會低於10.4度，不排除該強烈大陸冷氣團強度增至寒流等級。至於其他地區則是早晚偏冷，中南部仍需留意日夜溫差大的情況。

