強冷空氣下週南下衝台灣！專家示警：恐變大陸冷氣團
生活中心／楊佩怡報導
今（29日）東北季風減弱，白天各地氣溫回升，西半部高溫可以來到26至28度，東半部則是24至26度，感受上較為溫暖舒適，不過早晚各地仍偏涼，民眾外出須注意保暖，適時添加衣物。至於未來的天氣狀況，氣象粉專「氣象報馬仔」表示，強冷空氣將快速南下，下週「這天」入夜後氣溫驟降，冷空氣影響加劇，各地會冷得很有感。
今（29）日東北季風減弱，全台各地溫度上升，西半部最高溫可達28度左右。（圖／中央氣象署提供）
「氣象報馬仔」在臉書發文指出，全台氣溫持續回升，白天體感轉為偏暖，分地區高溫甚至有機會上看30度；只有西半部地區與較空曠的位置仍要特別留意，夜間至清晨的輻射冷卻效應仍趨明顯，清晨低溫依舊偏冷。中南部地區天氣狀況為白天暖、夜晚冷，日夜溫差恐拉大至10度左右。根據中央氣象署資訊，今（29）日西半部最高溫約28度左右，東半部最高溫則可達則26度左右；低溫部分，中部以北及宜蘭低溫為15至17度，竹苗局部地區來到10至12度，而南部及花東為18到20度。
氣象粉專指出，下週三（12／3）將會有另一波冷高壓變化。（圖／翻攝自臉書@「氣象報馬仔」）
此外，「氣象報馬仔」也提到未來的天氣變化，粉專表示接下來要特別注意另一波冷高壓變化，預期將在12月3日（下週三）南下影響台灣，影響時間恐持續到12月5日（下週五）清晨。該波強冷空氣路徑偏南衝且速度偏快，因此研判12月3日（下週三）晚間起，各地氣溫將出現明顯轉變，尤其北部與東北部降溫最為迅速，12月3日（下週三）晚間至12月4日（下週四）清晨將會是最冷時段，也不排除強度有增強為大陸冷氣團之趨勢。提醒民眾隨著強冷空氣快速南下，12月3日（下週三）入夜後氣溫驟降，冷空氣影響加劇，各地會冷得很有感，務必注意保暖。
下週影響台灣的「強冷空氣」不排除有增強為大陸冷氣團的可能。（示意圖／民視新聞資料照）
原文出處：強冷空氣下週往南衝台灣「恐增強大陸冷氣團」！專家示警「這2地」：降溫最迅速
